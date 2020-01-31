Общественная палата Москвы предложила внести в Конституцию понятие о культурном наследии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Зампред Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой предложил внести в качестве поправки к Конституции РФ понятие о культурном наследии. Об этом он сообщил в пятницу на первом в этом году заседании организации.

"В Конституции есть две фундаментальные статьи, которые связаны со свободой творчества и со свободным доступом граждан к культуре. Эти две статьи остаются неприкосновенными, что несомненно важно. Предлагается дополнить и внести в качестве поправки в Конституцию понятие о культурном наследии - это было сформулированное предложение [президента России] Владимира Путина, и это сегодня отображает запрос общества не только в Москве", - сказал Швыдкой.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

Законопроект о поправке к Конституции РФ предусматривает расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также предлагается статью 75 дополнить положением о том, что в России гарантируется МРОТ, который должен быть не менее величины прожиточного минимума, а также индексация социальных пособий и пенсий.