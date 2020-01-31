Мать забрала из московской больницы девочку, заявившую в полицию о пропаже родителей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мать девочки-подростка, которая заявила в полицию о пропаже своих родителей, забрала ее из медучреждения. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного департамента соцзащиты населения.

Девочка ранее обратилась с заявлением в полицию, где сообщила, что с конца декабря не видела своих родителей. Она была помещена в детскую больницу, а после выписки планировалось направить ребенка в учреждение соцзащиты.

"По имеющейся информации, 29 января девочка обратилась с заявлением в полицию, где сообщила, что давно не видела своих родителей. В тот же день ребенка госпитализировали в детскую больницу. Позже мать узнала о местонахождении дочери и, будучи законным представителем девочки, забрала ее из медучреждения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, женщина отказалась сообщать адрес проживания семьи. "На сегодняшний день фактами, свидетельствующими об угрозе жизни и здоровью девочки, мы не располагаем. Департамент будет отслеживать ситуацию с данной семьей", - добавили в ведомстве.