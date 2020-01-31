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Китайская вирусная пневмония

Эксперты: ограничительные меры являются нормой при вспышке любой инфекции

Врач-эксперт Тимур Пестеров отметил, что людям в России не стоит паниковать

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Ограничительные меры, предпринимаемые правительством России из-за вспышки новой коронавирусной инфекции, являются базовыми для подобных ситуаций и направлены на предупреждение распространения вируса и минимизацию числа зараженных в стране, заявили опрошенные ТАСС эксперты. Они отметили, что новый коронавирус не опаснее гриппа, а рост числа зараженных обусловлен хорошей выявляемостью.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку пневмонии, вызванной новым коронавирусом, международной чрезвычайной ситуацией. В связи с этим в пятницу состоялось заседание штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, по итогам которого были приняты решения о ведении ряда ограничительных мер. В частности, будет проведена эвакуация россиян, находящихся в провинции Хубэй и ее столице Ухань, вводятся ограничения на авиарейсы в Китай (кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг), а также готовится проект постановления о временной приостановке выдачи рабочих виз в РФ гражданам Китая. Кроме того, Россия ограничила передвижение граждан КНР через российско-монгольскую границу. Пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Пекином также приостановлено до 1 марта 2020 года.

Председатель штаба, вице-премьер России Татьяна Голикова также сообщила, что в России выявили двух граждан Китая, зараженных новым коронавирусом.

"У нас достаточно большая общая граница с КНР, я думаю, что ограничительные мероприятия вполне могут быть наложены в отношении стран, которые являются прямыми соседями. Чем меньше будет сообщение, тем меньше возможностей для жителей Китая самостоятельно пытаться уйти из-под надзора и приехать в нашу страну, - сказал ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова Иван Коновалов. - С точки зрения передачи инфекции,... технически, распространение этой инфекции в России может быть приостановлено как раз такими ограничительными мерами".

Врач-эксперт Тимур Пестеров отметил, что предпринимаемые меры являются базовыми для любого ограничения попадания в страну любой инфекции. По его словам, населению страны не стоит паниковать и относиться к данным ограничениям с паникой, а воспринимать их как некий "карантин". "Это базовые противоэпидемические меры. Чтобы в нашу страну не проникала инфекция из другой страны, нужно как-то предупредить проникновение людей, которые теоретически могут быть инфицированы, - поделился он с ТАСС. - В школе могли объявлять карантин по кори или другому заболеванию, тогда школу закрывали. Это такой же карантин, но в гораздо больших масштабах".

"Те меры, которые предпринимаются сегодня, оправданы не только нашей страной, но и ВОЗ. Мы ориентируемся на мировых лидеров. Основные мероприятия абсолютно оправданы", - отметила в беседе с ТАСС профессор кафедры инфекционных болезней эпидемиологии Российского института дружбы народов Ольга Бургасова.

Рост числа инфицированных

Согласно последним данным, общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли. Помимо Китая, заболевание выявлено еще в 21 стране, в том числе и в России. Несмотря на то, что число инфицированных растет каждый день, это может быть обусловлено лучшей выявляемостью, а не увеличением скорости распространения, считают эксперты. "Вирус все-таки не чума, это то же самое, что и атипичная пневмония, практически то же, что и ближневосточный респираторный синдром. Выявляемость стала очевидно лучше. Заболеваемость в принципе такая же, как и при гриппе, и при атипичной пневмонии 2002 года", - сказал Тимур Пестеров.

Иван Коновалов также считает, что в первую очередь речь идет о лучшей выявляемости. Кроме того, он отметил, что факт выявления на территории РФ людей с новой коронавирсной инфекцией не повод паниковать и проецировать такую же картину распространения вируса в России, как в КНР. "Социально-бытовые и организационные условия на территории России принципиально могут отличаться от КНР, поскольку большинство случаев инфицирования, которые отмечались там, происходили двумя путями - внутрибольничные вспышки, то есть тесный контакт врача с пациентом без соответствующего изолирующего оборудования, или семейный контакт. Количество людей на единицу площади в Китае тоже намного выше, чем в РФ", - рассказал специалист.

Кроме того, у здоровых людей до 60 лет новый коронавирус протекает в довольно легкой форме, что также свидетельствует о том, что воспринимать его нужна также как грипп или ОРВИ. "У большинства людей вирус протекает в легкой форме, особенно если мы говорим о здоровых молодых людях, условно, до 60 лет. Летальность пока составляет около 2%, значительно выше она лишь у пожилых, - сообщил Коновалов. - Какие-то выводы делать рано, но панику устраивать не стоит".

"Вирус не такой уж сверхстрашный, чтобы такую сверхпанику поднимать. Да, он неприятный, и смертность от него на какие-то доли процента повыше, нежели от гриппа. Но в остальном это обычное ОРВИ", - добавил Тимур Пестеров. - У нас не самые благоприятные условия для распространения вируса - большие расстояния, не такая скученность людей, климат холоднее, поэтому переживать сильно не стоит".

Пора ли запасаться медицинскими масками?

Отвечая на вопрос ТАСС, стоит ли бежать в аптеку и запасаться препаратами для повышения иммунитета, а также защитными масками, Иван Коновалов сообщил, что эффективность таких мер будет не больше, чем при любой другой простудной инфекции. "Самое главное правило - изоляция тех, кто уже заболел. Кроме того, нужно соблюдать банальные правила, которые знает каждый школьник - если вокруг кого-то чихает или кашляет, нужно отходить хотя бы на один-два метра. Второе - заражение происходит, в основном, при прикосновении к собственным слизистым: глаза и нос, поэтому самым эффективным средством является мытье рук и дезобработка", - пояснил эксперт.

"Хватит обычных мер профилактического характера - укреплять иммунитет, при недомоганиях и каких-то симптомах обязательно обращаться к врачу, ни в коем случае не заниматься самолечением", - заключил Тимур Пестеров.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайская вирусная пневмония
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