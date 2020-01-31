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Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

S7 организует чартерные рейсы для возвращения пассажиров из Китая и России

По распоряжению Минтранса авиакомпания отменяет регулярные рейсы по этим направлениям

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 после закрытия РФ регулярного авиасообщения с Китаем, где выявлена вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии, организует чартеры для доставки пассажиров из Китая и России домой, следует из сообщения перевозчика.

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С субботы авиасообщение с Китаем ограничено: закрыты регулярные полеты в КНР из всех городов России, кроме Москвы. Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме с 1 февраля.

"По распоряжению Министерства транспорта РФ с 1 февраля 2020 года S7 Airlines отменяет все собственные регулярные рейсы из России в города Китая, со 2 февраля - из Китая в города России, - говорится в сообщении. - Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы".

При этом перевозчик отмечает, что на рейсы из Китая будет оформлять билеты исключительно гражданам РФ, а на рейсы из России в Китай, соответственно, только для граждан КНР. В остальных случаях пассажирам будет оформлен вынужденный возврат полной стоимости авиабилетов, уточнили в компании.

S7 выполняет рейсы из Новосибирска в Пекин, Урумчи, Гонконг, из Владивостока - в Пекин, Шанхай, Гонконг, из Иркутска - в Пекин, Гуанчжоу, Гонконг, из Красноярска и Улан-Удэ в Пекин.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Помимо Китая, заболевание выявлено еще в 22 странах, включая Россию. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., 213 человек умерли.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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