Во Владивостоке начала работать туристическая полиция

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Специализированный взвод туристической полиции начал работать во Владивостоке в субботу, 1 февраля. В состав полка патрульно-постовой службы вошли 25 сотрудников нового подразделения. Подробнее о работе туристической полиции во Владивостоке читайте в материале ТАСС.

На Приморский край приходится более 73% туристских потоков всего Дальневосточного федерального округа. По итогам 2019 года общий туристический поток в Приморье превысил 5 миллионов человек, из них 762,8 тыс. человек - иностранные туристы. Большая часть гостей, прибывая в регион, непременно посещает Владивосток.

"Во Владивостоке с 1 февраля 2020 года создается специализированный взвод туристической полиции. Визуально отличить сотрудников туристической полиции можно будет по нарукавной повязке с надписями на русском и английском языках", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Туристическая полиция будет патрулировать главные туристические зоны Владивостока: Привокзальная и Центральная площади и прилегающие к ним территории, улица Фокина, район "Арбата", набережная Спортивной гавани, от пляжа "Юбилейный" до СК "Олимпиец", Корабельная набережная, Адмиральский сквер и район Покровского парка. В агентстве по туризму Приморского края ТАСС сообщили, что главной задачей сотрудников турполиции является обеспечение комфорта и безопасности иностранцев, патрулирование пеших зон, консультация туристов, а также оперативное реагирование на противоправные действия в отношении туристов.

Помогут при форс-мажоре

Все сотрудники туристической полиции прошли необходимую подготовку, в том числе курсы иностранных языков и обучение правилам общения с туристами. Знание иностранных языков является обязательным требованием при приеме на службу в подразделении. Приветствуется знание японского, китайского или корейского языков.

По мнению независимого эксперта по туризму Ольги Кусковой, сотрудники нового подразделения должны помогать иностранным гражданам ориентироваться в инфраструктуре города и, в случае форс-мажора, оказывать помощь во взаимодействии с другими службами. "Если туристу дали фальшивую купюру, если он потерял сотовый телефон - куда ему обращаться в малознакомой стране? Турполиция в этом случае поможет добраться до отделения полиции", - отметила Кускова и добавила, что до сих пор в роли проводников к нужному зданию выступали горожане.

"Для зарубежного туриста присутствие в наиболее часто посещаемых местах улыбающегося полицейского, который может говорить на иностранном языке, который контактен и может что-то пояснить, - это дополнительный комфорт", - добавила и. о. заведующей кафедры сервиса и туризма Школы экономики и менеджмента ДВФУ Наталья Овчаренко.

По ее словам, наличие туристической полиции во Владивостоке говорит о развитии региона в направлении все более культурного туристического места. "Туристическая полиция есть во многих странах: Египет, Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и др. Это большая помощь туроператорам по обеспечению безопасности туристов, но необходимо правильно организовать процесс, разработать нормативно-правовую документацию, полномочия, организовать обучение не только языкам, но и другим аспектам, например, сервисным технологиям", - считает Овчаренко. Она также отметила, что, по статистике, 75% жителей туристских городов выступают "за" туристскую полицию.

Кускова добавила, что при выстроенном контакте с органами власти, турполиция сможет не только сделать комфортным пребывание иностранцев во Владивостоке, но и предоставить данные о недочетах туристской инфраструктуры. "Через какое-то время сотрудники начнут понимать, где не хватает вывески на иностранном языке, где необходимо установить указатели. Это будет очевидно, если в одних и тех же местах у туристов будут возникать трудности, и они будут обращаться с вопросами к людям в форме. Полицейские, в свою очередь, смогут донести эти сведения до представителей Туристско-информационного центра Приморского края", - предположила эксперт. По ее мнению, сотрудники подразделения смогут также выявлять "серую" сторону туристического бизнеса - нелицензированных экскурсоводов и автобусы, владельцы которых оказывают гражданам услуги на незаконных основаниях.

"Вообще, гидов, которые проводят экскурсии нелегально, во Владивостоке становится меньше. И автобусы, которые перевозят туристов без разрешения на этот вид деятельности, уже уходят в прошлое. Но турполиция, если кто-то вызовет подозрения, сможет сообщить своим коллегам, которые могут инициировать проверку", - сказала она.

На начальном этапе во взводе турполиции будут служить 25 человек. Такого количества сотрудников, по мнению экспертов отрасли, хватит для патрулирования основных точек притяжения туристов во Владивостоке: основные туристские потоки сосредоточены именно в центральной части города. "Кроме того, туристский бизнес носит сезонный характер. Вне сезона поток туристов значительно меньше, что потребует и меньших усилий со стороны туристической полиции", - сказала Овчаренко.

"Главное - начало положено. Дальше, если возникнет необходимость расширить территорию патрулирования, можно будет с этим работать", - отметила Кускова.

Не первые в стране

Турполиция уже успешно работает в нескольких российских городах. С июля 2014 года турполиция начала работу в Москве, затем, перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году, туристическая полиция появилась в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Калининграде. В этих городах полицейские со знанием иностранных языков помогали иностранным туристам ориентироваться в пространстве, а также следили за тем, чтобы такие административные нарушения как матерная брань или курение в общественных местах не омрачали впечатление от российских городов, принимавших масштабное спортивное мероприятие.

В июне 2019 года, к началу высокого туристического сезона, первый крымский взвод туристической полиции появился в Ялте: только за первые полгода работы турполиция раскрыла 11 преступлений, задержала шесть человек, находящихся в розыске, и составило более 200 административных протоколов о нарушениях.