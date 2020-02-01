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Китайская вирусная пневмония

В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Ранее сообщалось о двух таких случаях. Вирус обнаружили у граждан Китая в Тюменской области и Забайкальском крае

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Только два случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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"За период мониторинга выявлено 305 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 38 заболевших - [признаки заражения] респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 35 - грипп А, 21 - грипп В, 10 - парагрипп, в девяти случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 12 заболевших микст-инфекция. В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР", - говорится в сообщении.

В пятницу вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова сообщила, что случаи коронавируса выявлены на территории РФ в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба зараженных - граждане Китая. Как сообщили в Роспотребнадзоре, коронавирус был подтвержден лабораторными исследованиями в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Больных с первого дня в России поместили в боксы инфекционных стационаров, близко контактирующих с ними лиц тоже госпитализировали. Заболевания протекают в легкой клинической форме.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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