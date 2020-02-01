Полуфинал конкурса "Лидеры России" собрал в Пятигорске более 260 участников

ПЯТИГОРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России 2020" для участников из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в субботу открылся в Пятигорске Ставропольского края. Он собрал свыше 260 человек из республик СКФО, передает корреспондент ТАСС.

"Этот проект "Лидеры России" - основной проект платформы "Россия - страна возможностей", который отбирает самых целеустремленных, сильных и ярких, настойчивых участников. Была ожесточенная борьба, до полуфинала добрались не все. Было 8 тыс. 334 заявки, до контрольного тестирования дошли 332 человека", - сообщил на церемонии открытия заместитель полномочного представителя президента в СКФО Сергей Стариков.

По его словам, участники конкурса смогут помочь добиться поставленных перед страной целей. "Это очень серьезный конкурс, впереди финал, уверен, в него пройдут самые сильные. Вы видите, что мир стремительно меняется, и наша страна адаптируется к этим изменениям и ставит перед собой цели и достигает их. Только с помощью современных и молодых лидеров, которые сегодня присутствуют в зале, мы будет достигать поставленных целей", - добавил он.

В течение двух основных дней полуфинала - 1 и 2 февраля - конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.

"В воскресенье определятся 30 финалистов в округе, они получат по 1 млн рублей на образование. Потом в Сочи в апреле выберут 100 человек из всех финалистов конкурса, которые получат личных наставников - выдающихся людей", - уточнили ТАСС в пресс-службе конкурса. Там добавили, что после контрольного тестирования в окружной полуфинал вышли 263 участника.

Окружные особенности

Состав участников конкурса в каждом округе имеет свои особенности, сообщил журналистам заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Александр Садовский.

По его словам, 106 полуфиналистов представляют Ставропольский край, 87 - Республику Дагестан, 26 - из Кабардино-Балкарской Республики, из Республики Северная Осетия-Алания - 18 полуфиналистов, из Карачаево-Черкесской Республики - 13 участников, девять - из Чеченской Республики и четыре полуфиналиста из Республики Ингушетия. "Среди полуфиналистов округа четыре доктора наук и 43 кандидата, 71 полуфиналист имеет два и более высших образования, 69 человек с опытом управления более 10 лет, а у трех полуфиналистов в подчинении более 1000 сотрудников. Среди полуфиналистов Северо-Кавказского округа 36 женщин - почти 14%. Также отмечу, что 65% (171 участник) в возрасте от 30 до 40 лет", - добавил Садовский.

Он отметил, что часть участников пробовала свои силы в конкурсе в предыдущие годы. Самому опытному полуфиналисту в СКФО 55 лет, самой молодой участнице - 24 года. "Встречаются семьи, например, есть четыре пары братьев, две из которых - братья-близнецы, они проходили контрольное тестирование одновременно. В СКФО наблюдается ярко выраженная лидерская составляющая участников. На дистанционном тестировании выявлено, что у большинства участников СКФО выше среднего такие показатели, как настойчивость, инициативность, амбициозность, социальная уверенность", - сообщил замгендиректора АНО "Россия - страна возможностей".

Актуальность конкурса для Северного Кавказа

Стариков также сообщил журналистам, что на Северном Кавказе этот конкурс помогает решить сразу несколько актуальных задач. "Я считаю, что конкурс решает несколько задач, которые для Северного Кавказа актуальны. Во-первых, он помогает ребятам разобраться с собственной самооценкой, с этим всегда есть проблемы: где-то есть завышенные ожидания, где-то себя недооценивают; пройти все этапы тестирования, оценок, соревнований и примерно понять свой управленческий потенциал, свой управленческий уровень", - сказал он.

По его словам, конкурс "Лидеры России" позволяет представителям округа понять, что происходит в стране с точки зрения управленческих практик.

"Вторая задача, которая точно решается на конкурсе, полезна и вдвойне актуальна для Северного Кавказа. [Конкурс помогает] понять, что происходит в стране с точки зрения управленческих практик, соотнести себя, свои навыки, которые есть, с тем, что востребовано на рынке предпринимательства, в сфере государственного управления, добирать эти навыки, запрашивать тренеров, проводить мастер-классы", - сказал заместитель полпреда.

Он отметил, что состязание помогает создать сеть единомышленников. "Это конкурс не по трудоустройству, а по созданию сети единомышленников, коллег, людей, которые могут примерно одинаково мыслить и которые в ближайшем будущем могут участвовать в управлении страной, в большинстве общественных процессов в стране и округе", - пояснил Стариков.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" состоялся в 2017 году, заявки на участие в нем подали около 200 тыс. человек.

Прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России" начался 4 октября 2019 года. Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок, 28 октября начался дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах с января по март 2020 года, сразу после этого состоится суперфинал.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация (АНО), носящая такое же название. Наблюдательный совет АНО возглавляет президент России Владимир Путин.

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