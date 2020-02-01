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В департаменте образования назвали фейком сообщения о массовом закрытии школ в Москве

Пользователи, распространившие в сети ложную информацию о закрытии школ, цитировали документы 2011 года

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Информация о том, что столичные школы якобы массово закрываются, не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы, напомнив, что отдельные классы традиционно закрываются на карантин в связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ.

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"Ранее в сети распространялась ложная информация о закрытии всех столичных школ, при этом пользователями цитировались документы 2011 года. Классы традиционно закрываются на карантин в связи с сезонной повышенной заболеваемостью обычными ОРВИ и гриппом, стандартной для этого времени года", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что традиционно, если в школе болеют или отсутствуют более 20-25% детей, учреждение самостоятельно принимает решение о закрытии на карантин.

"Обращаем внимание, что традиционная сезонная заболеваемость не имеет никакого отношения к коронавирусной инфекции", - заключил сотрудник пресс-службы.

28 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте о мерах по предупреждению распространения коронавируса, проводимых в столице. По его словам, для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений, также под особый контроль взяты гостиницы и другие места массового пребывания туристов. Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила во вторник, что медицинские бригады усилят контроль и будут измерять температуру у постояльцев столичных гостиниц, где проживают туристы, приехавшие из Китая.

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Ранее помощник руководителя Росздравнадзора по Москве и Московской области Елена Баландина сообщила ТАСС, что информация о дефиците в столичных аптеках лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса, не соответствует действительности. Жителей Московского региона призвали не заниматься самолечением с применением противовирусных препаратов, а также не закупать лекарства без рекомендаций врачей и впрок.

Минздрав России совместно с Роспотребнадзором РФ разработали временные методические рекомендации для медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, вызванных новым коронавирусом. В них содержится список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, в котором три препарата: Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b. В методических рекомендациях для врачей указана также дозировка и сроки лечения.

В новость внесены изменения (19:26 мск) - добавлены подробности по тексту.

 

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