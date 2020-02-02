Путин подчеркнул вклад Велихова в укрепление экономического и оборонного потенциала страны

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН и почетного президента Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Евгения Велихова с 85-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Крупный ученый, яркий представитель отечественной школы теоретической физики, Вы посвятили свою профессиональную деятельность служению науке, людям, Родине. Внесли плодотворный личный вклад в развитие национальной Академии наук, знаменитого Курчатовского института, в реализацию масштабных, востребованных задач, направленных на укрепление экономического, оборонного потенциала страны, совершенствование профильного высшего образования", - говорится в телеграмме.

Евгений Велихов - советский и российский физик-теоретик, академик РАН, Герой Социалистического Труда. В 1992-2015 годах занимал должность президента НИЦ "Курчатовский институт", а с 2015 года является его почетным президентом.