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Путин подчеркнул вклад Велихова в укрепление экономического и оборонного потенциала страны

Президент России отметил, что академик является крупным ученым, посвятившим свою профессиональную деятельность служению науке и родине

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН и почетного президента Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Евгения Велихова с 85-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Крупный ученый, яркий представитель отечественной школы теоретической физики, Вы посвятили свою профессиональную деятельность служению науке, людям, Родине. Внесли плодотворный личный вклад в развитие национальной Академии наук, знаменитого Курчатовского института, в реализацию масштабных, востребованных задач, направленных на укрепление экономического, оборонного потенциала страны, совершенствование профильного высшего образования", - говорится в телеграмме.

Евгений Велихов - советский и российский физик-теоретик, академик РАН, Герой Социалистического Труда. В 1992-2015 годах занимал должность президента НИЦ "Курчатовский институт", а с 2015 года является его почетным президентом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВелихов, Евгений Павлович
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