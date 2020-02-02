Минздрав Забайкалья: гражданину КНР с коронавирусом предоставили результаты анализов

ТАСС, 2 февраля. Врачи предоставили гражданину КНР, который находится в краевой инфекционной больнице в Чите, результаты положительных анализов на новый коронавирус. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в региональном Минздраве.

Ранее в ИА "Чита.Ру" появилась информация, что гражданин КНР Ван Юньбинь лежит в краевой инфекционной клинической больнице в Чите с диагнозом "коронавирус". Однако, по его словам, врачи не предоставляют ему информации о результатах анализов, и он узнал о диагнозе из СМИ. Он также пожаловался, что условия в больнице не подходят для реабилитации его семьи.

"Результаты анализов поступили в больницу 1 февраля поздно вечером, второго числа утром мы довели информацию до пациента. Во время прохождения полного курса лечения мужчина будет находиться в изолированном медицинском боксе под присмотром медицинских работников", - сообщил представитель Минздрава Забайкалья. Как он уточнил ТАСС, пациенту были предоставлены результаты второго анализа, который оказался положительным.

Как ранее сообщали власти Забайкалья, больной помещен в специальный изолированный медицинский бокс и получает необходимую медицинскую помощь. Бокс оборудован в соответствии с санитарными нормативами, обеспечен отдельной системой вентиляции, которая работает в автоматическом режиме. В аналогичных условиях в стационаре размещены женщина и ребенок, с которыми гражданин КНР постоянно контактировал. У женщины имеется рация на случай необходимости вызова медицинского персонала.