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Китайская вирусная пневмония

Минздрав Забайкалья: гражданину КНР с коронавирусом предоставили результаты анализов

Как утверждает представитель ведомства, результаты анализов поступили в больницу 1 февраля поздно вечером
Ван Юньбинь с семьей, архив Информагентство "Чита.ру"/ТАСС
Описание
Ван Юньбинь с семьей, архив
© Информагентство "Чита.ру"/ТАСС

ТАСС, 2 февраля. Врачи предоставили гражданину КНР, который находится в краевой инфекционной больнице в Чите, результаты положительных анализов на новый коронавирус. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в региональном Минздраве.

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Ранее в ИА "Чита.Ру" появилась информация, что гражданин КНР Ван Юньбинь лежит в краевой инфекционной клинической больнице в Чите с диагнозом "коронавирус". Однако, по его словам, врачи не предоставляют ему информации о результатах анализов, и он узнал о диагнозе из СМИ. Он также пожаловался, что условия в больнице не подходят для реабилитации его семьи.

"Результаты анализов поступили в больницу 1 февраля поздно вечером, второго числа утром мы довели информацию до пациента. Во время прохождения полного курса лечения мужчина будет находиться в изолированном медицинском боксе под присмотром медицинских работников", - сообщил представитель Минздрава Забайкалья. Как он уточнил ТАСС, пациенту были предоставлены результаты второго анализа, который оказался положительным.

Как ранее сообщали власти Забайкалья, больной помещен в специальный изолированный медицинский бокс и получает необходимую медицинскую помощь. Бокс оборудован в соответствии с санитарными нормативами, обеспечен отдельной системой вентиляции, которая работает в автоматическом режиме. В аналогичных условиях в стационаре размещены женщина и ребенок, с которыми гражданин КНР постоянно контактировал. У женщины имеется рация на случай необходимости вызова медицинского персонала.

Теги
РоссияКитайЗабайкальский крайКитайская вирусная пневмония
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