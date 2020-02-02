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Китайская вирусная пневмония

Нетаньяху поручил создать вакцину от коронавируса и открыть завод по ее производству

Премьер Израиля заверил, что "будут приложены все усилия" для защиты граждан страны от коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье, что поручил Институту биологических исследований (находится в ведении канцелярии израильского премьера) и министерству здравоохранения страны создать вакцину от коронавируса 2019-nCoV и открыть завод по ее производству на территории еврейского государства.

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"Я поручил Институту биологических исследований и Минздраву действовать максимально быстро, чтобы создать вакцину против коронавируса и открыть в Израиле завод по изготовлению этой вакцины", - цитирует канцелярия премьера его высказывания на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса на территории еврейского государства. В специальном заседании, созванном в воскресенье премьером, приняли участие министры здравоохранения, финансов, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, транспорта, а также руководители профильных гражданских и армейских ведомств.

Нетаньяху заверил, что "будут приложены все усилия для защиты граждан Израиля" от коронавируса. "Мы закрыли воздушные, сухопутные и морские границы на въезд из Китая. Если мы найдем зараженных израильтян, мы изолируем их и будем работать с ними", - добавил он.

Ранее в воскресенье десятки израильтян вернулись на родину на двух рейсах из Пекина, которые принял аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива до дальнейшего распоряжения Минздрава страны. 31 января министерство внутренних дел Израиля постановило временно запретить въезд в страну лицам, находившимся в течение последних 14 дней в Китае, если они не являются гражданами еврейского государства или не имеют постоянного места жительства в стране. В тот же день МИД Израиля рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Китай, а израильтянам, уже находящимся на китайской территории, советовал возвращаться домой через третьи страны. 30 января израильский национальный авиаперевозчик El Al приостановил все полеты в материковый Китай и обратно до 25 марта.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане. 7 января удалось установить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. Помимо КНР, сейчас заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 14 тыс. человек, более 300 человек умерли. Еще один человек, зараженный коронавирусом, умер на Филиппинах.

Теги
ИзраильНетаньяху, БиньяминКитайская вирусная пневмония
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