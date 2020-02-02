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В Союзе журналистов Северной Осетии требуют найти виновных в нападении на журналиста

Дэвид Мамедов утверждает, что его силой затащили в автомобиль, устроили обыск и допрос, а также обвинили в распространении запрещенных веществ

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Региональное отделение Союза журналистов России в Северной Осетии потребовало найти виновных в нападении на журналиста Дэвида Мамедова, которого неизвестные насильно посадили в машину и обыскали, говорится в сообщении отделения.

"Союз журналистов Северной Осетии (региональное отделение Союза журналистов России) требует от правоохранительных органов найти и наказать виновных в данных противоправных действиях", - говорится в сообщении.

Председатель регионального отделения Союза журналистов Тимур Кусов сообщил, что, со слов Мамедова, нападавшие следили за журналистом, а потом силой затащили его в автомобиль и устроили ему обыск и допрос, обвинили в распространении запрещенных веществ.

"Будем контролировать данную ситуацию и ждем оперативной реакции МВД, в одно из городских управлений которого 1 февраля поступило заявление Дэвида Мамедова", - цитирует местное отделение Союза журналистов слова Кусова.

Мамедов уже несколько лет сотрудничает с республиканскими и федеральными СМИ. В настоящее время его работы публикует североосетинский портал "15-й Регион" - Мамедов готовит аудиоверсии новостей для сайта, а также ведет свой спортивный видеоблог.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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