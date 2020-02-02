Рязанский губернатор попросил власти Узбекистана восстановить памятник Федору Полетаеву

ТАСС, 2 февраля. Рязанский губернатор Николай Любимов обратился к властям Узбекистана с просьбой восстановить памятник советскому солдату и уроженцу Рязанской области Федору Полетаеву, который был снесен в 2014 году в поселке Красногорск вблизи Ташкента. Об этом в воскресенье сообщается на сайте правительства региона.

Федор Полетаев - Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, участник итальянского движения Сопротивления, единственный иностранец, удостоенный золотой медали "За военную доблесть", высшей и самой почетной награды Италии. 2 февраля в Италии состоялись памятные мероприятия в честь 75-летия подвига Полетаева - национального героя страны. В них приняла участие делегация Рязанской области во главе с губернатором Николаем Любимовым.

"Очень важно именно сейчас, когда во многих странах бывшего социалистического лагеря разрушают памятники нашим освободителям, положить этому конец. <…> Хотелось бы просить узбекские власти, мэрию Красногорска (Кизилтога) восстановить монумент для того, чтобы память о Полетаеве жила во всех странах", - цитирует губернатора пресс-служба региона.

Памятник Полетаеву, представлявший собою стелу с барельефом, был открыт в городе Красногорск в Узбекистане в 1972 году. Однако в 2014 году, по решению местных властей, он был снесен. По официальной версии, причиной сноса стало его аварийное состояние. Тогда власти города пообещали заменить монумент фигурой Скорбящей матери, однако до сих пор не сделали этого.

"Если бы нам в свое время сообщили [о планируемом сносе], мы бы собрали деньги и помогли бы переместить памятник на место рождения нашего героя", - сказал губернатор.

По данным пресс-службы региона, в мае этого года в Рязанской области пройдет спортивная "Эстафета мира" в честь Федора Полетаева. Инициаторами ее проведения стала итальянская сторона. Власти Рязанской области проект поддержали. Маршрут патриотической акции пройдет по пути следования Федора Полетаева из Москвы в Рязань в три этапа по 75 км каждый. Финиш намечен на 8 мая в областном центре.

О Федоре Полетаеве

Федор Андрианович Полетаев - гвардии рядовой, активный участник движения Сопротивления в Италии во время Второй мировой войны, родился в деревне Катино (ныне Скопинского района) Рязанской области в крестьянской семье. 2 февраля 1945 года Полетаев в одиночку заставил сдаться туркестанский карательный батальон СС, в который входили выходцы из среднеазиатских республик СССР, перешедшие на сторону врага. Его подвиг определил весь дальнейший ход войны на Апеннинском полуострове и положил начало освобождению Италии от фашизма. Именно за этот подвиг итальянцы почитают советского солдата как национального героя, наравне с легендарным Гарибальди.

Полетаев был похоронен на кладбище городка Роккетта. После войны его останки были перезахоронены в Генуе на кладбище Стальено на воинском участке Campo della Gloria ("Поле славы"). Однако на Родине о его подвиге узнали только через 15 лет, когда журналист Сергей Смирнов по найденным им документам и откликам читателей и слушателей установил, что национальным героем Италии является рязанский колхозный кузнец и советский воин-гвардеец Федор Полетаев.