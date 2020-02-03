В ДФО для экомониторинга создают сеть станций контроля и систему для работ на шельфе

ТАСС, 3 февраля. Регионы Дальневосточного федерального округа для контроля чистоты воды, воздуха и почвы расширяют сеть станций экологического мониторинга и разрабатывают систему для контроля за состоянием подводных станций, добывающих нефть и газ. Однако проблемой для ДФО остается отсутствие единой системы мониторинга экологии, которая позволила бы быстро реагировать на проблемы и делать долгосрочные прогнозы. О том, какая работа в этом направлении уже ведется на Дальнем Востоке, рассказали ТАСС эксперты, ученые и представители властей.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января заявил о том, что в ближайшие годы в стране будет создана полноценная система экологического мониторинга, позволяющая оценивать качество воды, воздуха и почвы.

Нужна единая система

Сейчас экологический мониторинг на Дальнем Востоке и, в частности, в Приморье ведется несистемно и разобщенно, сообщил ТАСС главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков. Такой мониторинг ведут разные ведомства, а для того, чтобы эта работа была эффективной, нужно создать в регионе глобальную сеть контроля за состоянием воды, воздуха и почв.

"Прогнозы, например запыленности воздуха и наличия в нем загрязняющих веществ, [на] радиационную обстановку, - об этом говорят только тогда, когда происходит какое-то ЧП или резонансная ситуация. А это должно быть в режиме онлайн, постоянно", - считает эксперт.

По его словам, экологический мониторинг должен включать не только контроль за состоянием воды, воздуха и почвы, но и наблюдение за состоянием живых существ - птиц, рыб, животных. Проблему необходимо рассматривать комплексно, и в этом помогло бы создание специального института.

"Мониторинг нужен, но нужны и институты, которые бы изучали воздействие загрязняющих веществ на живые организмы, в том числе и морские", - считает ученый. Он уточнил, что сейчас существуют отдельные лаборатории, которые занимаются, например, морской токсикологией, но они не обладают достаточными ресурсами. Вместе с тем, отметил Раков, нынешние технологии позволяют, например, организовать видеонаблюдение в режиме онлайн за состоянием воды в бухтах, в том числе подводный мониторинг. Также, считает он, нужно создавать полевые лаборатории, чтобы оперативно реагировать, например, на сбросы загрязняющих веществ в реки и быстро брать пробы.

Доступ для всех

Многие регионы Дальнего Востока сейчас расширяют сеть датчиков и станций для контроля за состоянием воздуха и делают их данные общедоступными. В частности, такая работа ведется на Сахалине, в Якутии, в Приморье и Забайкалье.

"В рамках реализации национального проекта "Экология" в области будут размещены во всех районах автоматические модульные микростанции. Всего планируется закупить 34 устройства. Актуальная информация с приборов будет доступна жителям области в онлайн-режиме на официальных сайтах и информационных электронных табло муниципалитетов. На сегодняшний день в Южно-Сахалинске и Корсакове в тестовом режиме уже работают три подобные станции", - сообщили ТАСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области.

Данные с этих станций доступны на сайте мониторинга качества воздуха. Компактные датчики разместили на стационарных постах наблюдений Сахалингидромета, чтобы сравнить полученные показатели состояния городской среды. Автоматические микростанции позволяют определять в воздухе содержание вредных газов: оксида углерода, сернистого ангидрида, озона, сероводорода и оксидов азота, а также взвешенных веществ. Новые мобильные станции будут интегрированы в систему "Безопасный город", также их соединят с системой аналитики экологии региона.

Кроме того, на Сахалине в следующем году планируют создать сеть стационарных и мобильных газозаправочных станций. В течение пяти ближайших лет на газомоторное топливо будет переведено 50% всего автопарка Сахалинской области. Это позволит снизить вредные выбросы в атмосферу.

В Якутии также работают над созданием единого банка данных о состоянии и охране окружающей среды, в том числе данных экологического мониторинга разных уровней. Открытыми должны стать данные о выбросах и сбросах в окружающую среду, в том числе данные автоматизированного контроля со стационарных источников загрязнения. А в одном из микрорайонов Читы, где в трех из четырех районов превышена концентрация вредных веществ в воздухе, в 2020 году установят автоматическую станцию мониторинга воздуха.

Тем временем эксперты отмечают, что следить необходимо не только за чистотой воздуха. "В 2016 году у нас был очень жаркий год, обгорели леса, была очень высокая температура, 40 градусов <...> Вода тоже нагрелась, а чем выше температура воды, тем ниже в ней содержание кислорода. Поэтому омуль в Байкале ушел на глубину, где больше кислорода, где более комфортная температура, а на нерест в реки не пошел", - сообщил ТАСС член Общественной палаты Бурятии Евгений Кислов, уточнив, что в связи с этим резко упала численность этой рыбы в местах ее ловли.

Контроль добычи нефти и газа

Актуальной для Дальнего Востока проблемой, по словам экспертов, является также экологическая обстановка в местах добычи полезных ископаемых. Например, специалисты Инженерной школы Дальневосточного федерального университета ведут серьезную работу в области мониторинга морской среды в районах нефте- и газодобычи на шельфе, рассказал ТАСС заместитель директора Инженерной школы по научно-исследовательской работе Валерий Петухов.

"Так, сейчас мы готовим технические предложения ПАО "Газпром" по созданию системы мониторинга для месторождений на северо-восточном шельфе Сахалина. Концепция предусматривает различные варианты технических средств: это и стационарные устройства контроля состояния морской среды в заданных районах, и дистанционные методы зондирования, которые позволяют, например, обнаруживать пузырьки газа, выходящие либо с дна, либо при прорыве трубопровода, телеуправляемые аппараты с механическими манипуляторами, которые позволят исправить ситуацию в случае незначительной поломки, и автономные необитаемые подводные аппараты, которые будут доставлять эту технику к месту работы", - рассказал собеседник.

Петухов рассчитывает, что в 2020 году удастся реализовать первый вариант силами молодых специалистов и создать демонстрационный робот осмотрового класса, который позволит продемонстрировать технические возможности и отработать методы управления такого рода аппаратами. Кроме того, по его словам, специалисты Инженерной школы активно участвуют в мониторинге экологической ситуации территории, прилегающей к угольным терминалам. Здесь из-за перевалки угля в воздух попадает угольная пыль, и это вызвало широкий общественный резонанс.

"Здесь есть и научные проблемы, которыми занимается Инженерная школа, в частности, у нас в рамках магистерских работ выполнены исследования степени пыления в зависимости от того, какие составы используются для орошения угля. Другое направление - это повышение эффективности пылезащитных экранов. Наша аспирантка работает над кандидатской диссертацией по этому направлению", - рассказал эксперт. Он пояснил, что эффективность пылезащитного экрана зависит, в частности, от его высоты и структуры, размера ячеек, из которых составлен экран, и других параметров. А они, в свою очередь, зависят от условий, в которых такой экран будет использоваться.

Кроме того, в Находке, где работает несколько перегрузочных терминалов с углем, в ближайшие два года будет создана стационарная станция мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре. Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обсуждается в Приморье уже несколько лет, а в 2017 году она особенно обострилась в связи с ростом экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки пыль разносится по окрестностям, оседает на окнах и подоконниках квартир, загрязняет окружающую среду, это вызывает многочисленные жалобы людей. Вопрос об этой проблеме поднял в июне 2017 года во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным житель Находки.