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В ДФО для экомониторинга создают сеть станций контроля и систему для работ на шельфе

По мнению главного научного сотрудника Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктора биологических наук Владимира Ракова, экологический мониторинг должен включать также контроль за состоянием птиц, рыб, животных
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© Михаил Почуев/ТАСС

ТАСС, 3 февраля. Регионы Дальневосточного федерального округа для контроля чистоты воды, воздуха и почвы расширяют сеть станций экологического мониторинга и разрабатывают систему для контроля за состоянием подводных станций, добывающих нефть и газ. Однако проблемой для ДФО остается отсутствие единой системы мониторинга экологии, которая позволила бы быстро реагировать на проблемы и делать долгосрочные прогнозы. О том, какая работа в этом направлении уже ведется на Дальнем Востоке, рассказали ТАСС эксперты, ученые и представители властей.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января заявил о том, что в ближайшие годы в стране будет создана полноценная система экологического мониторинга, позволяющая оценивать качество воды, воздуха и почвы.

Нужна единая система

Сейчас экологический мониторинг на Дальнем Востоке и, в частности, в Приморье ведется несистемно и разобщенно, сообщил ТАСС главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков. Такой мониторинг ведут разные ведомства, а для того, чтобы эта работа была эффективной, нужно создать в регионе глобальную сеть контроля за состоянием воды, воздуха и почв.

"Прогнозы, например запыленности воздуха и наличия в нем загрязняющих веществ, [на] радиационную обстановку, - об этом говорят только тогда, когда происходит какое-то ЧП или резонансная ситуация. А это должно быть в режиме онлайн, постоянно", - считает эксперт.

По его словам, экологический мониторинг должен включать не только контроль за состоянием воды, воздуха и почвы, но и наблюдение за состоянием живых существ - птиц, рыб, животных. Проблему необходимо рассматривать комплексно, и в этом помогло бы создание специального института.

"Мониторинг нужен, но нужны и институты, которые бы изучали воздействие загрязняющих веществ на живые организмы, в том числе и морские", - считает ученый. Он уточнил, что сейчас существуют отдельные лаборатории, которые занимаются, например, морской токсикологией, но они не обладают достаточными ресурсами. Вместе с тем, отметил Раков, нынешние технологии позволяют, например, организовать видеонаблюдение в режиме онлайн за состоянием воды в бухтах, в том числе подводный мониторинг. Также, считает он, нужно создавать полевые лаборатории, чтобы оперативно реагировать, например, на сбросы загрязняющих веществ в реки и быстро брать пробы.

Доступ для всех

Многие регионы Дальнего Востока сейчас расширяют сеть датчиков и станций для контроля за состоянием воздуха и делают их данные общедоступными. В частности, такая работа ведется на Сахалине, в Якутии, в Приморье и Забайкалье.

"В рамках реализации национального проекта "Экология" в области будут размещены во всех районах автоматические модульные микростанции. Всего планируется закупить 34 устройства. Актуальная информация с приборов будет доступна жителям области в онлайн-режиме на официальных сайтах и информационных электронных табло муниципалитетов. На сегодняшний день в Южно-Сахалинске и Корсакове в тестовом режиме уже работают три подобные станции", - сообщили ТАСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области.

Данные с этих станций доступны на сайте мониторинга качества воздуха. Компактные датчики разместили на стационарных постах наблюдений Сахалингидромета, чтобы сравнить полученные показатели состояния городской среды. Автоматические микростанции позволяют определять в воздухе содержание вредных газов: оксида углерода, сернистого ангидрида, озона, сероводорода и оксидов азота, а также взвешенных веществ. Новые мобильные станции будут интегрированы в систему "Безопасный город", также их соединят с системой аналитики экологии региона.

Кроме того, на Сахалине в следующем году планируют создать сеть стационарных и мобильных газозаправочных станций. В течение пяти ближайших лет на газомоторное топливо будет переведено 50% всего автопарка Сахалинской области. Это позволит снизить вредные выбросы в атмосферу.

В Якутии также работают над созданием единого банка данных о состоянии и охране окружающей среды, в том числе данных экологического мониторинга разных уровней. Открытыми должны стать данные о выбросах и сбросах в окружающую среду, в том числе данные автоматизированного контроля со стационарных источников загрязнения. А в одном из микрорайонов Читы, где в трех из четырех районов превышена концентрация вредных веществ в воздухе, в 2020 году установят автоматическую станцию мониторинга воздуха.

Тем временем эксперты отмечают, что следить необходимо не только за чистотой воздуха. "В 2016 году у нас был очень жаркий год, обгорели леса, была очень высокая температура, 40 градусов <...> Вода тоже нагрелась, а чем выше температура воды, тем ниже в ней содержание кислорода. Поэтому омуль в Байкале ушел на глубину, где больше кислорода, где более комфортная температура, а на нерест в реки не пошел", - сообщил ТАСС член Общественной палаты Бурятии Евгений Кислов, уточнив, что в связи с этим резко упала численность этой рыбы в местах ее ловли.

Контроль добычи нефти и газа

Актуальной для Дальнего Востока проблемой, по словам экспертов, является также экологическая обстановка в местах добычи полезных ископаемых. Например, специалисты Инженерной школы Дальневосточного федерального университета ведут серьезную работу в области мониторинга морской среды в районах нефте- и газодобычи на шельфе, рассказал ТАСС заместитель директора Инженерной школы по научно-исследовательской работе Валерий Петухов.

"Так, сейчас мы готовим технические предложения ПАО "Газпром" по созданию системы мониторинга для месторождений на северо-восточном шельфе Сахалина. Концепция предусматривает различные варианты технических средств: это и стационарные устройства контроля состояния морской среды в заданных районах, и дистанционные методы зондирования, которые позволяют, например, обнаруживать пузырьки газа, выходящие либо с дна, либо при прорыве трубопровода, телеуправляемые аппараты с механическими манипуляторами, которые позволят исправить ситуацию в случае незначительной поломки, и автономные необитаемые подводные аппараты, которые будут доставлять эту технику к месту работы", - рассказал собеседник.

Петухов рассчитывает, что в 2020 году удастся реализовать первый вариант силами молодых специалистов и создать демонстрационный робот осмотрового класса, который позволит продемонстрировать технические возможности и отработать методы управления такого рода аппаратами. Кроме того, по его словам, специалисты Инженерной школы активно участвуют в мониторинге экологической ситуации территории, прилегающей к угольным терминалам. Здесь из-за перевалки угля в воздух попадает угольная пыль, и это вызвало широкий общественный резонанс.

"Здесь есть и научные проблемы, которыми занимается Инженерная школа, в частности, у нас в рамках магистерских работ выполнены исследования степени пыления в зависимости от того, какие составы используются для орошения угля. Другое направление - это повышение эффективности пылезащитных экранов. Наша аспирантка работает над кандидатской диссертацией по этому направлению", - рассказал эксперт. Он пояснил, что эффективность пылезащитного экрана зависит, в частности, от его высоты и структуры, размера ячеек, из которых составлен экран, и других параметров. А они, в свою очередь, зависят от условий, в которых такой экран будет использоваться.

Кроме того, в Находке, где работает несколько перегрузочных терминалов с углем, в ближайшие два года будет создана стационарная станция мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре. Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обсуждается в Приморье уже несколько лет, а в 2017 году она особенно обострилась в связи с ростом экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки пыль разносится по окрестностям, оседает на окнах и подоконниках квартир, загрязняет окружающую среду, это вызывает многочисленные жалобы людей. Вопрос об этой проблеме поднял в июне 2017 года во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным житель Находки.

Теги
РоссияПриморский крайЯкутияЗабайкальский крайСахалинская областьДальний Восток
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