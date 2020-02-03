"Ираэро" в понедельник доставит чартером в Китай 49 граждан КНР, обратно - троих россиян

"Сегодня в 18:20 (13:20 мск) состоится чартерный рейс из Иркутска в Харбин. Летят 49 человек туда, оттуда три человека - русская семья возвращается. Это люди, которым были ранее реализованы билеты на регулярные рейсы, которые в настоящее время отменены. Кто-то отказался лететь, оставшихся собрали и отправляем", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на борту будут приняты усиленные меры безопасности, экипаж обеспечат медицинскими масками и перчатками, проведут инструктаж о том, как действовать, если у кого-то из пассажиров будут признаки заболевания. В пресс-службе также сообщили, что пока неизвестно, будет ли "Ираэро" еще выполнять чартерные рейсы в Китай.

С 1 февраля 2020 года введен временный запрет на осуществление регулярных авиаперевозок граждан из России в КНР и в обратном направлении из-за вспышки в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Вывоз россиян из Китая будет осуществляться чартерными рейсами. Под запрет не попали только перевозки по маршрутам Пекин - Москва и обратно, Шанхай - Москва и обратно, Гуанчжоу - Москва и обратно, Гонконг - Москва и обратно.