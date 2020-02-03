{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

В Иркутске госпитализировали пассажиров рейса из Пекина с подозрением на коронавирус

У четырех человек выявили повышенную температуру

ТАСС, 3 февраля. Четверо пассажиров самолета, прибывшего из Пекина в Иркутск, госпитализированы с подозрением на коронавирус, контактировавшие с ними граждане изолированы для осмотра, сообщается понедельник на сайте правительства Иркутской области.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

"Четверо пассажиров, прибывших сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу.  <...> Граждане, контактировавшие с больными, изолированы в медицинские организации для осмотра. У всех будут проведены диагностические исследования с учетом эпидемиологической ситуации и на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

У госпитализированных при прибытии в аэропорт на борту самолета выявили повышенную температуру. Предварительный диагноз заболевших - ОРВИ, уточняется сообщении.

Теги
РоссияИркутская областьКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
"Ъ": Генпрокуратура предлагает создать ресурс для сбора информации о кибермошенничествах
Новая структура должна осуществлять сбор, хранение и систематизацию полученной информации, а также взаимодействовать с другими органами в области безопасности в интернете
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС