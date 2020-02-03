В Иркутске госпитализировали пассажиров рейса из Пекина с подозрением на коронавирус

ТАСС, 3 февраля. Четверо пассажиров самолета, прибывшего из Пекина в Иркутск, госпитализированы с подозрением на коронавирус, контактировавшие с ними граждане изолированы для осмотра, сообщается понедельник на сайте правительства Иркутской области.

"Четверо пассажиров, прибывших сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу. <...> Граждане, контактировавшие с больными, изолированы в медицинские организации для осмотра. У всех будут проведены диагностические исследования с учетом эпидемиологической ситуации и на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

У госпитализированных при прибытии в аэропорт на борту самолета выявили повышенную температуру. Предварительный диагноз заболевших - ОРВИ, уточняется сообщении.