Эксперты заявили, что пик распространения коронавируса в Китае наступит через 10-14 дней

ТАСС, 3 февраля. Пик распространения коронавируса нового типа в Китае настанет через 10-14 дней. Такой прогноз представил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"Мы предполагаем, что пик распространения коронавируса нового типа настанет примерно через 10-14 дней, - приводит в понедельник слова эксперта портал "Сина цайцзин". - Но мы должны по-прежнему усиливать профилактические меры по сдерживанию его распространения - нельзя ослаблять бдительность".

Чжун Наньшань добавил, что "на данный момент распространение коронавируса все еще находится в стадии роста", однако, по прогнозам китайских специалистов, "эпидемия не достигнет общенационального уровня и останется локальной". 25 января глава специальной комиссии предполагал, что пик распространения настанет через 7-10 дней.

Как сообщил в понедельник Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число зараженных новым коронавирусом в Китае достигло 17205 человек, из них 2296 человек находятся в тяжелом состоянии. Количество летальных исходов возросло до 361.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.