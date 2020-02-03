{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Эксперты заявили, что пик распространения коронавируса в Китае наступит через 10-14 дней

На данный момент распространение коронавируса все еще находится в стадии роста

ТАСС, 3 февраля. Пик распространения коронавируса нового типа в Китае настанет через 10-14 дней. Такой прогноз представил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"Мы предполагаем, что пик распространения коронавируса нового типа настанет примерно через 10-14 дней, - приводит в понедельник слова эксперта портал "Сина цайцзин". - Но мы должны по-прежнему усиливать профилактические меры по сдерживанию его распространения - нельзя ослаблять бдительность".

Чжун Наньшань добавил, что "на данный момент распространение коронавируса все еще находится в стадии роста", однако, по прогнозам китайских специалистов, "эпидемия не достигнет общенационального уровня и останется локальной". 25 января глава специальной комиссии предполагал, что пик распространения настанет через 7-10 дней.

Как сообщил в понедельник Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число зараженных новым коронавирусом в Китае достигло 17205 человек, из них 2296 человек находятся в тяжелом состоянии. Количество летальных исходов возросло до 361.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
"Ъ": Генпрокуратура предлагает создать ресурс для сбора информации о кибермошенничествах
Новая структура должна осуществлять сбор, хранение и систематизацию полученной информации, а также взаимодействовать с другими органами в области безопасности в интернете
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС