Пакистан возобновил прямое авиасообщение с Китаем

ТАСС, 3 февраля. Первый авиарейс из КНР в понедельник прибыл в Пакистан после возобновления прямого воздушного сообщения между странами. Об этом сообщает телеканал Geo.tv.

На борту прилетевшего из китайского города Урумчи самолета находились 57 пакистанцев и 12 граждан КНР. Отмечается, что все они будут проверены на наличие вируса перед тем, как покинуть территорию аэропорта.

Представитель гражданской авиации Пакистана сообщил 2 февраля, что власти страны приняли решение возобновить прямые рейсы с Китаем спустя три дня после объявления о полной приостановке авиасообщения.

Китайские власти в декабре зафиксировали в крупном городе Ухане в провинции Хубэй вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, власти зарубежных стран занимаются эвакуацией своих граждан. По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. К эвакуации граждан РФ будут привлечены самолеты ВКС России.

Власти Пакистана, исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, приняли решение не эвакуировать студентов из Уханя.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе и России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли.