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Китайская вирусная пневмония

Программа по возвращению тургрупп в Россию с острова Хайнань закончена

Российские туристы, прибывшие на остров в индивидуальном порядке, могут покинуть провинцию транзитом через Гуанчжоу, Шанхай и Пекин до Москвы на регулярных рейсах "Аэрофлота"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Туристические компании 3 февраля завершили программу по возвращению организованных групп российских туристов с китайского острова Хайнань. Об этом в понедельник сообщило российское генеральное консульство в Гуанчжоу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

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"По информации туристических компаний, осуществляющих операционную деятельность в провинции Хайнань ("Русь-Тур", TEZ Tour, ANEX Tour), 3 февраля 2020 года закончилась программа по возвращению организованных групп туристов в Российскую Федерацию. Полеты чартерных самолетов авиакомпаний Azur Air, Nord Star и iFly в Россию приостановлены до особых указаний", - говорится в сообщении диппредставительства. Отмечается, что "российские туристы, прибывшие на остров Хайнань в индивидуальном порядке, могут покинуть провинцию транзитом через города Гуанчжоу, Шанхай и Пекин до Москвы на регулярных авиарейсах компании "Аэрофлот".

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане в провинции Хубэй вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, власти зарубежных стран занимаются эвакуацией своих граждан. По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. К эвакуации граждан РФ будут привлечены самолеты ВКС России.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе и России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.

Теги
РоссияКитайХайнаньКитайская вирусная пневмония
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