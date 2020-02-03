В Севастополе появится система отслеживания мусоровозов для борьбы с незаконными свалками

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил создать в городе систему отслеживания мусоровозов с тем, чтобы бороться с незаконными свалками.

Как пояснили ТАСС в департаменте городского хозяйства, в Севастополе сейчас работают четыре лицензированных организации, которые осуществляют переработку строительного мусора. С такими компаниями должны заключать договор об утилизации мусора те, кто ведет строительные работы. Между тем, вопрос о незаконных свалках, в том числе строительного мусора, неоднократно поднимался в местных и федеральных СМИ.

"Месяц вам даю, чтобы решить вопрос с тем, чтобы каждая мусорная машина, которая вывозит мусор в городе Севастополе, имела датчик, и он был отражен на мониторе. Чтобы трекинги все были и было понятно: кто, куда, что вывалил. <…> Месяц, чтобы появилась логичная, понятная, прозрачная система, чтобы каждый общественник и кто угодно мог зайти на сайт и посмотреть", - сказал Развожаев подчиненным на аппаратном совещании городского правительства в понедельник.

Проблема обсуждалась в связи с тем, что на минувшей неделе в социальных сетях и местных СМИ появилась информация о незаконной свалке строительного мусора в районе Килен-балки. В сообщениях отмечалось, в частности, что мусор складируется на оползнеопасном участке улицы. Килен-балка - длинный овраг, выходящий к главной бухте города - Севастопольской. Он разделяет два крупных микрорайона, на дне балки находятся садовые участки.

"Мусор, который туда вывалили, надо будет оттуда вывезти. <…> Убирайте, фиксируйте расходы и предъявляйте виновникам в судебном порядке. А чтобы дальше такого не происходило - ну, казаков туда поставьте, раз никто не способен больше остановить это. Пусть оттуда по рации передают, что зафиксировали", - отметил Развожаев.

Он подчеркнул, что такие инциденты не только являются нарушением и приводят к образованию свалки, негативно влияющей на жизнь в этом районе, но и "дискредитируют большие городские проекты". В данном случае в городе распространяется информация о том, что строительный мусор вывозится с одной из центральных улиц - Большой Морской, где сейчас идет ремонт. Соответствует ли это действительности, Развожаев не уточнил.