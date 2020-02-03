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Чемпионат WorldSkills

Региональный этап Worldskills в Калининграде собрал более 300 конкурсантов

Соревнования будут проводиться до 6 февраля

КАЛИНИНГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Региональный этап чемпионата Worldskills, открывшийся в понедельник в Калининграде, собрал более 300 студентов и школьников из Калининградской, Московской и Ленинградской областей, республики Татарстан и других регионов. Оценивать мастерство молодых профессионалов будут свыше 400 экспертов, сообщила журналистам на открытии конкурса заместитель председателя областного правительства Наталья Сибирева.

"Сегодня у нас 349 участников, 13 регионов, 430 экспертов и 44 компетенции. Более того, сегодня присутствуют новые компетенции - это сервис на воздушном транспорте, морское дело", - сказала Сибирева.

Она отметила рост интереса молодежи к выскотехнологичным рабочим профессиям и заинтересованность работодателей в привлечении талантливой молодежи. "Сегодняшние соревнования помогут не только участникам, но и будущим работодателям выбрать себе потенциальных работников", - сказала зампред областного правительства.

Заместитель генерального директора по подготовке кадров WorldSkills Russia Светлана Крайчинская отметила, что движение WorldSkills охватывает все большее количество регионов страны. "Сегодня, 3 февраля, одновременно открываются региональные чемпионаты в Калининграде - это самый западный регион, на Камчатке - это Дальний Восток, в Ингушетии - это юг страны, в нескольких центральных регионах", - сказала она, подчеркнув, что, по ее мнению, каждый прошедший через конкурс "не может не быть мастером своего дела". WorldSkills - это мастерство, качество и красота, отметила Крайчинская.

"После того, как люди начнут массово осваивать стандарты WorldSkills, у нас появятся качественные программные продукты, качественная одежда, качественные сварочные швы, качественный ремонт - все будет качественным. Поэтому мы с вами каждым своим шагом делаем этот мир более качественным, делаем его лучше", - сказала она.

Соревнования будут проходить до 6 февраля на нескольких площадках, в том числе впервые на территории самого западного аэропорта страны - Храброво, где будут проводиться состязания в компетенции "Сервис на воздушном транспорте". Пройдет серия практико-ориентированных и проектных семинаров. На протяжении всех конкурсных дней будут проводиться мастер-классы по профессиям - от рекламных технологий до парикмахерского искусства. Победители регионального этапа примут участие в межрегиональных состязаниях, которые пройдут в апреле и мае в разных городах РФ, по их итогам будет сформирована сборная команда, которая представит область в финале конкурса, пояснили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Молодые профессионалы"

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки, как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 76 стран-участниц. Россия стала 60-м членом организации WorldSkills International в 2012 году.

Теги
РоссияWorldSkillsЛенинградская областьТатарстанКалининградская область
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