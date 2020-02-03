Пресс-службу Генпрокуратуры возглавила Анна Генералова

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Начальником управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ назначена Анна Генералова. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По данным ТАСС, Анна Генералова ранее работала в пресс-службе президента РФ.

Предыдущий представитель Генпрокуратуры Александр Куренной перешел вместе в бывшим генпрокурором РФ Юрием Чайкой на работу в полпредство президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Он возглавлял Управление взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ почти четыре года - с 11 февраля 2016 года.