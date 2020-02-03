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Китайская вирусная пневмония

Единороссы призывают ФАС ускорить проверку фактов завышения цен на медицинские маски

По сообщениям СМИ, в некоторых регионах их стоимость завышена до 35 раз

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" просит Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) ускорить проверку фактов завышения цен на медицинские маски. Соответствующая информация размещена в понедельник на официальном сайте партии.

Ранее сообщалось, что правозащитный центр "Единой России" обратился в ФАС и министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить информацию СМИ о резком росте цен на медицинские маски. В ФАС, в свою очередь, отметили, что получили несколько обращений, связанных с ростом цен на медицинские маски и противовирусные препараты, и проведут по этому поводу соответствующую работу.

"Правозащитный центр "Единой России" просит Федеральную антимонопольную службу ускорить проверку фактов многократного завышения цен на медицинские маски. По сообщениям СМИ, в некоторых регионах их стоимость завышена до 35 раз, - приводятся в сообщении слова сопредседателя правозащитного центра партии Михаила Старшинова.

"Мы рассчитываем на скорейшую реакцию ведомств и бесперебойное обеспечение масками", - подчеркнул Старшинов.

Кроме того, активисты партийного проекта "Народный контроль" намерены впредь отслеживать факты роста цен на медицинские маски и препараты, рекомендованные при лечении коронавирусной инфекции у взрослых. "Мероприятия общественного контроля запланированы во всех субъектах РФ и будут проходить в период с февраля по апрель 2020 года, при необходимости мониторинг будет продлен, информация о выявленных нарушениях будет оперативно передаваться в ФАС для принятия мер", - говорится в сообщении со ссылкой на координатора проекта, депутата Госдумы Анну Кувычко.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 350 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.

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РоссияКитайская вирусная пневмония
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