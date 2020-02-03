{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Более 4 тыс. человек в России находятся под наблюдением с подозрением на коронавирус

За период с 31 декабря специалисты Роспотребнадзора проверили больше 1,5 млн человек

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Под медицинским наблюдением в РФ находятся более 4 тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус. Об этом в понедельник заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

"За период с 31 декабря Роспотребнадзором был досмотрен и встречен 29 тыс. 651 рейс, досмотрено с целью выявления эпидзначимых заболеваний 1 млн 627 тыс. 142 человека, выявлено 379 человек с нарушением состояния здоровья, которые ранее находились в течение 14 дней в Китае. На сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 4 тыс. лиц по контакту с теми, кто на сегодняшний день остается под подозрением", - сказала она.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Курганские школы закроют на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом
Карантин продлится 10 дней, начиная с 6 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС