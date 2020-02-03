Более 4 тыс. человек в России находятся под наблюдением с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Под медицинским наблюдением в РФ находятся более 4 тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус. Об этом в понедельник заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"За период с 31 декабря Роспотребнадзором был досмотрен и встречен 29 тыс. 651 рейс, досмотрено с целью выявления эпидзначимых заболеваний 1 млн 627 тыс. 142 человека, выявлено 379 человек с нарушением состояния здоровья, которые ранее находились в течение 14 дней в Китае. На сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 4 тыс. лиц по контакту с теми, кто на сегодняшний день остается под подозрением", - сказала она.