Переживший покушение глава района Воронежской области вышел на работу

ТАСС, 3 февраля. Глава администрации Рамонского района Воронежской области Николай Фролов, госпитализированный в конце прошлого года после совершенного на него покушения, в понедельник вышел на работу. Об этом ТАСС в понедельник сообщили его коллегии в администрации района.

"Да, Николай Валерьевич [Фролов] вышел с больничного и сегодня приступил к своим обязанностям", - сказали в администрации.

Покушение на Фролова произошло 26 декабря прошлого года. Когда он садился в свою машину, сработало самодельное взрывное устройство. В результате инцидента чиновник получил серьезные ранения левой ноги. СК РФ по региону возбудил уголовное дело.

43-летний Николай Фролов является уроженцем региона. Должность главы Рамонского района он занял в июле 2018 года.