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Расследование покушения на главу Рамонского района Воронежской области

Переживший покушение глава района Воронежской области вышел на работу

Покушение на Николая Фролова произошло 26 декабря 2019 года. В его машине сработало самодельное взрывное устройство

ТАСС, 3 февраля. Глава администрации Рамонского района Воронежской области Николай Фролов, госпитализированный в конце прошлого года после совершенного на него покушения, в понедельник вышел на работу. Об этом ТАСС в понедельник сообщили его коллегии в администрации района.

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"Да, Николай Валерьевич [Фролов] вышел с больничного и сегодня приступил к своим обязанностям", - сказали в администрации.

Покушение на Фролова произошло 26 декабря прошлого года. Когда он садился в свою машину, сработало самодельное взрывное устройство. В результате инцидента чиновник получил серьезные ранения левой ноги. СК РФ по региону возбудил уголовное дело.

43-летний Николай Фролов является уроженцем региона. Должность главы Рамонского района он занял в июле 2018 года.

Теги
РоссияВоронежская областьРасследование покушения на главу Рамонского района Воронежской области
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