В Крыму прокомментировали слова Эрдогана о положении крымских татар на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Положение крымских татар после воссоединения Крыма с Россией намного лучше, чем за все годы пребывания полуострова в составе Украины, заявил ТАСС в понедельник лидер региональной национально-культурной автономии крымских татар республики Эйваз Умеров, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выразившего обеспокоенность положением крымских татар в регионе.

В понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что Турция продолжит "внимательно следить за положением крымских татар" и поддерживать территориальную целостность Украины. Комментируя его слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этой части российская сторона категорически не согласна со своими турецкими партнерами. Он напомнил, что приглашение Эрдогану от президента РФ Владимира Путина посетить Крым и увидеть ситуацию своими глазами остается в силе.

"Если Эрдоган обеспокоен судьбой крымских татар, то я бы ему очень рекомендовал говорить об этом не в Киеве, а посетить Республику Крым и посмотреть, в каком состоянии находятся крымские татары. Мы, от лица всего крымско-татарского народа, с полной степенью ответственности говорим, что за те 30 лет (при Украине) лучшего положения у крымских татар не было, чем на сегодняшний день при России", - сказал Умеров.

По его словам, Россия создает условия для развития культуры, религии, наследия крымских татар.

"Строится соборная мечеть Крыма, реставрируется историческое наследие крымских татар, одно из самых крупнейших - Ханский дворец. Медресе, где находится усыпальница крымско-татарских ханов, наконец-то - после 30 лет - волевым решением главы Республики Крым было возвращено духовному управлению мусульман Крыма. В местах компактного проживания крымских татар проводятся газовые сети, водопровод, электричество, строятся садики и школы десятками. Около 350 мечетей на территории Крыма возвращены под юридическое и экономическое управление духовного управления мусульман Крыма", - добавил глава автономии.

На встрече с общественниками в Симферополе 18 марта 2019 года президент РФ сообщил, что пригласил президента Турции на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению Путина, положительно отнесся к этому предложению. Строительство мечети началось в Симферополе в октябре 2016 году, а ее открытие планируется в апреле 2020-го.