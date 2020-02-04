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ВОЗ призвала активнее бороться против рака в странах с низкими и средними доходами

В течение ближайшего десятилетия можно сохранить 7 млн жизней, считает генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 4 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество уделить внимание улучшению работы по лечению рака в странах с низкими и средними доходами на душу населения. Как отмечается в ее докладе, опубликованном во вторник в Женеве, такие меры помогут спасти в ближайшие 10 лет от преждевременной смерти 7 млн человек.

"По меньшей мере 7 млн жизней могут быть спасены в течение ближайшего десятилетия", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Они призвал найти "наиболее подходящее решение для ситуации в каждой стране и использовать в качестве основы для мощного реагирования на рак всеобщий доступ к услугам здравоохранения". В целях решения этой задачи, подчеркнул он, необходима совместная работа различных структур.

В ВОЗ обращают внимание на "неприемлемое неравенство между службами борьбы против рака в богатых и бедных странах". По мнению экспертов, "если бы люди имели доступ к первичной помощи и справочным системам, тогда рак можно было бы обнаруживать раньше, эффективно лечить и вылечивать". "Рак не должен быть приговором ни для кого и нигде", - подчеркивают в организации.

ВОЗ предупреждает, что если не принять дополнительные меры по улучшению ситуации в онкологических службах стран с низкими и средними доходами, то в ближайшие 20 лет заболеваемость раком вырастет на 60%. Как отмечается в докладе, в 2019 году более чем в 90% государств с высокими доходами всеобъемлющее лечение от рака предоставлялось в рамках системы общественного здравоохранения. В государствах с низкими доходами этот показатель составляет менее 15%.

Эксперты подчеркивают, что странам надлежит "выбирать методы лечения, учитывая его стоимость, обоснованность и эффективность". При этом следует учитывать, что "многие из ныне существующих методов лечения очень эффективны, доступны и могут принести пользу, не приводя к финансовым трудностям".

Публикация доклада ВОЗ приурочена к отмечаемому 4 февраля Всемирному дню борьбы против рака (World Cancer Day). Он был учрежден согласно Хартии по борьбе с раком, принятой на первой Всемирной противораковой конференции 4 февраля 2000 года в Париже. Целью ежегодных мероприятий является повышение информированности о раке и поощрение профилактических мер. В 2016-2018 годах этот день проводился под девизом "Мы можем. Я могу". Тема 2019-2021 годов - "Я есть, и я буду" (I am and I will).

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Швейцария
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