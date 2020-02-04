{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура не нашла нарушений в работе служб аэропорта Сочи при скатывании в реку Boeing

В сентябре 2018 года прибывший в Сочи самолет авиакомпании Utair скатился с взлетно-посадочной полосы в реку, в результате чего были разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель

КРАСНОДАР, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Южной транспортной прокуратуры после проведения проверки не выявили нарушений в работе наземной службы аэропорта Сочи в ходе инцидента с самолетом Boeing авиакомпании Utair, скатившимся в реку 1 сентября 2018 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.

"Южной транспортной прокуратурой проведена проверка деятельности наземной службы АО "Международный аэропорт Сочи" по факту инцидента с самолетом авиакомпании Utair, выполнявшего рейс по маршруту Москва - Сочи 1 сентября 2018 года, нарушений не выявлено", - сказали в пресс-службе.

Прибывший в Сочи в ночь на 1 сентября 2018 года из Москвы самолет авиакомпании Utair скатился с взлетно-посадочной полосы в реку, в результате были разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП 18 человек получили травмы, трое из них были госпитализированы.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в опубликованном 16 января отчете указал, что самолет авиакомпании Utair скатился в реку из-за того, что экипаж проигнорировал предупреждения и выполнил посадку на неподходящую взлетно-посадочную полосу. В отчете отмечается, что авиакомпания провела недостаточную профилактическую работу после предыдущих случаев несвоевременной реакции экипажей на сигнал о сдвиге ветра. Также экипаж недостаточно подготовлен к таким условиям посадки, что негативно повлияло на его психоэмоциональное состояние.

Еще одним сопутствующим фактором, согласно отчету, стало неэффективное торможение в процессе пробега самолета из-за недостаточного сцепления между шасси с поверхностью ВПП. Это могло быть вызвано значительным количеством воды на полосе. В МАК отметили, что аэродромная служба не выполнила требование о необходимости проверки состояния посадочной полосы после ливня.

Utair после публикации отчета попросил МАК проверить дренажную систему взлетно-посадочной полосы аэропорта Сочи. Как сообщали в пресс-службе аэропорта, они считают преждевременными выводы о виновных в инциденте.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
В кабмине не поддержали законопроект об отдельном содержании лидеров ОПС в тюрьмах
В отзыве правительства, в частности, отмечается, что реализация документа может повлечь увеличение нагрузки на сотрудников органов внутренних дел
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС