Прокуратура не нашла нарушений в работе служб аэропорта Сочи при скатывании в реку Boeing

КРАСНОДАР, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Южной транспортной прокуратуры после проведения проверки не выявили нарушений в работе наземной службы аэропорта Сочи в ходе инцидента с самолетом Boeing авиакомпании Utair, скатившимся в реку 1 сентября 2018 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.

"Южной транспортной прокуратурой проведена проверка деятельности наземной службы АО "Международный аэропорт Сочи" по факту инцидента с самолетом авиакомпании Utair, выполнявшего рейс по маршруту Москва - Сочи 1 сентября 2018 года, нарушений не выявлено", - сказали в пресс-службе.

Прибывший в Сочи в ночь на 1 сентября 2018 года из Москвы самолет авиакомпании Utair скатился с взлетно-посадочной полосы в реку, в результате были разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП 18 человек получили травмы, трое из них были госпитализированы.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в опубликованном 16 января отчете указал, что самолет авиакомпании Utair скатился в реку из-за того, что экипаж проигнорировал предупреждения и выполнил посадку на неподходящую взлетно-посадочную полосу. В отчете отмечается, что авиакомпания провела недостаточную профилактическую работу после предыдущих случаев несвоевременной реакции экипажей на сигнал о сдвиге ветра. Также экипаж недостаточно подготовлен к таким условиям посадки, что негативно повлияло на его психоэмоциональное состояние.

Еще одним сопутствующим фактором, согласно отчету, стало неэффективное торможение в процессе пробега самолета из-за недостаточного сцепления между шасси с поверхностью ВПП. Это могло быть вызвано значительным количеством воды на полосе. В МАК отметили, что аэродромная служба не выполнила требование о необходимости проверки состояния посадочной полосы после ливня.

Utair после публикации отчета попросил МАК проверить дренажную систему взлетно-посадочной полосы аэропорта Сочи. Как сообщали в пресс-службе аэропорта, они считают преждевременными выводы о виновных в инциденте.