Авиакомпания "ИрАэро" вывезла чартерным рейсом из Китая в Иркутск трех граждан России

ИРКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" во вторник доставила трех граждан России в Иркутск чартерным рейсом из Китая, где зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Самолет из Харбина прилетел в Иркутск во вторник в 03:36 (22:39 мск понедельника), на борту было три человека", - сказал собеседник агентства.

Все трое являются членами одной семьи. Как сообщал ТАСС, из Иркутска в Харбин авиакомпания этим самолетом доставила 49 граждан КНР. Это пассажиры, которым были ранее реализованы билеты на регулярные рейсы, отмененные с 1 февраля.

С 1 февраля 2020 года введен временный запрет на осуществление регулярных авиаперевозок граждан из России в КНР и в обратном направлении из-за вспышки в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Вывоз россиян из Китая осуществляется чартерными рейсами. Под запрет не попали только перевозки по маршрутам Пекин - Москва и обратно, Шанхай - Москва и обратно, Гуанчжоу - Москва и обратно, Гонконг - Москва и обратно.