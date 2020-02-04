{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Авиакомпания "ИрАэро" вывезла чартерным рейсом из Китая в Иркутск трех граждан России

Как сообщалось ранее, с 1 февраля 2020 года ввели временный запрет на осуществление регулярных авиаперевозок граждан из России в КНР и в обратном направлении из-за вспышки в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

ИРКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" во вторник доставила трех граждан России в Иркутск чартерным рейсом из Китая, где зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Самолет из Харбина прилетел в Иркутск во вторник в 03:36 (22:39 мск понедельника), на борту было три человека", - сказал собеседник агентства.

Все трое являются членами одной семьи. Как сообщал ТАСС, из Иркутска в Харбин авиакомпания этим самолетом доставила 49 граждан КНР. Это пассажиры, которым были ранее реализованы билеты на регулярные рейсы, отмененные с 1 февраля.

С 1 февраля 2020 года введен временный запрет на осуществление регулярных авиаперевозок граждан из России в КНР и в обратном направлении из-за вспышки в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Вывоз россиян из Китая осуществляется чартерными рейсами. Под запрет не попали только перевозки по маршрутам Пекин - Москва и обратно, Шанхай - Москва и обратно, Гуанчжоу - Москва и обратно, Гонконг - Москва и обратно.

 

Теги
РоссияКитайИркутская областьКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
В кабмине не поддержали законопроект об отдельном содержании лидеров ОПС в тюрьмах
В отзыве правительства, в частности, отмечается, что реализация документа может повлечь увеличение нагрузки на сотрудников органов внутренних дел
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС