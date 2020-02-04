Путин заявил, что долю целевого набора для обучения аспирантов-медиков надо повысить

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым повышать долю целевого набора для обучения аспирантов в сфере здравоохранения.

В беседе с представителями общественности в Череповце он напомнил, что в своем послании Федеральному собранию говорил о необходимости практически удвоить долю целевого набора по некоторым направлениям подготовки медицинских кадров в ординатуре.

"По аспирантуре тоже к этому надо стремиться, может быть, не 100%,… но в целом процентное соотношение специалистов высшей квалификации, аспирантов, должно быть больше приближено к реальным потребностям жизни и производства", - сказал он.

Путин напомнил, что сейчас в сфере медицины каждый пятый - аспирант. "Это процентное соотношение должно быть повышено. Тоже об этом подумаем и поговорим", - заявил глава государства.