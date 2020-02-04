Пенсионный фонд назначил более 1,1 млн выплат инвалидам в 2019 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) назначил более 1,1 млн выплат инвалидам в 2019 году, 723 тыс. из них составили ежемесячные денежные выплаты, 388,5 тыс. - государственные и страховые пенсии по инвалидности, сообщила во вторник пресс-служба ПФР.

"За прошлый год Пенсионный фонд России назначил 1,1 млн выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Основную часть назначений (723 тыс.) составили ежемесячные денежные выплаты, право на которые есть у инвалидов всех групп. Об оформлении страховой или государственной пенсии по инвалидности было принято 388,5 тыс. решений", - говорится в сообщении.

В ПФР отметили, что помимо этого, за год в ПФР из ФРИ поступили 1,6 млн уведомлений с новой информацией об инвалидах, например, об изменении группы, в соответствии с которыми выносились решения по корректировке предоставляемых мер поддержки и изменению их ежемесячного размера.

"Сегодня все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые виды социальных выплат назначаются Пенсионным фондом на основе данных Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать заявление на выплату, все остальные сведения, подтверждающие право на меры поддержки, фонд получит из реестра. При этом инвалид может подать электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить необходимую выплату, не обращаясь за ней лично", - напомнили в фонде.