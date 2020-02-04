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Российская IKEA будет предлагать покупателям приютить домашних питомцев

Компания планирует пополнять раздел на своем сайте с животными, готовыми к "усыновлению", и обновлять информацию по мере того, как они обретут дом

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Интернет-магазин IKEA будет предлагать своим российским покупателям приютить животных, соответствующий раздел "Домой с другом" появился на российском сайте шведской торговой сети.

В проекте участвуют города присутствия магазинов IKEA в России - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Казань, Омск, Уфа, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тюмень и Краснодар (IKEA Адыгея-Кубань). Компания IKEA планирует пополнять раздел животными, готовыми к "усыновлению", и обновлять информацию по мере того, как они обретут свой дом.

На страничке каждого города представлены коты и собаки из приютов, центров реабилитации, социальных проектов, фондов помощи и общественных организаций по защите животных, которые ищут себе хозяев. Под фотографией каждого питомца можно найти его имя, пол и возраст, а вместо привычного поля цены - сердечко. После клика на профиль посетитель сайта попадет на страницу животного в приюте или организации, в которой оно содержится, и сможет получить больше информации.

"Мы очень ценим труд персонала и волонтеров, которые ухаживают за домашними животными в приютах. Однако мы также понимаем, что ничто и никто не заменит дом и любящего хозяина собаке или кошке. В продолжении акции "Домой с другом", прошедшей этой осенью в магазинах и на сайте IKEA, мы вместе с креативным агентством Instinct создали веб-страницу, которая поможет нашим покупателям узнать, каким животным нужен дом. Надеемся, что вскоре у них появятся хозяева, и вместе со своими питомцами они сделают жизнь дома еще лучше", - рассказала руководитель программы лояльности IKEA Family Юлия Автономова.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Развивает магазины в разных форматах - гипермаркеты, "городской формат" и дизайн-студии.

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