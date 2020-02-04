Путин пообещал поддержку образовательным программам по экологии

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности заявил, что власти будут поддерживать учреждения внешкольного образования, занимающиеся экологическим образованием детей.

"Нужна ли какая-то здесь дополнительная поддержка? На федеральном и региональном уровне мы это делали и будем делать, - заверил Путин. - На городском уровне - это обязанность городского руководства поддержать такие учреждения как ваше (череповецкий Дворец детского и юношеского творчества - прим. ТАСС)". "Но в целом, конечно, будем этим заниматься безусловно, даже не сомневайтесь", - отметил президент.

Путин уточнил, что эксперты выделяют пять фундаментальных вызовов человечеству и все они связаны с экологией. Поэтому, по его словам, Россия уделяет этому вопросу особое внимание. Он напомнил о принятых решениях перехода на наиболее доступные технологии, связанные с сохранением окружающей среды, о том, что Россия полностью выполнила обязательства по Киотскому протоколу, а также присоединилась к Парижскому соглашению по климату.

"Мы взяли на себя достаточно большие обязательства по сохранению окружающей среды, по ограничению выбросов и так далее. У нас разворачивается очень большая работа в практическом плане и в теоретическом. У нас наука развивается соответствующим образом", - добавил президент, отметив также готовность сотрудничать по экологическому направлению с иностранными партнерами.

"Любовь к природе и бережное отношение к природе в широком смысле слова, к пониманию экологических процессов крайне важно прививать", - добавил Путин.