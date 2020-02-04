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Молодожены в Башкирии смогут пройти бесплатное медицинское обследование

Мера позволит снизить возраст материнства, своевременно выявлять и лечить заболевания

УФА, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Башкирии планируют начать бесплатное медицинское обследование вступающих в брак молодых людей, для сокращения времени принятия решения о рождении ребенка, а также повышения рождаемости в регионе. Мера позволит снизить возраст материнства, своевременно выявлять и лечить заболевания, сообщает пресс-служба правительства республики.

"На заседании президиума правительства Башкирии был утвержден план организационных мероприятий на 2020-2024 годы по дополнительным системным мерам, направленным на повышение рождаемости. Подразумевается направить из бюджета 83,2 млн рублей на применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), а также криоперенос эмбрионов, организовать <...> консультирование женщин в частных клиниках. Также планируется начать бесплатное медицинское обследование молодых пар, вступающих в брак, с момента подачи заявления в органы ЗАГС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики ТАСС уточнили, что эффективность данной меры рассчитана исходя из данных о заболеваемости репродуктивной системы женщин. "Бесплатное обследование предусмотрено семейным кодексом. Оно позволит сократить период принятия решения о рождении ребенка и, как следствие, снизить возраст матери при рождении ребенка. А также своевременно выявлять и лечить заболевания", - сообщили в пресс-службе.

По данным властей, за 11 месяцев 2019 года в Башкирии родилось 38690 детей, что меньше показателя аналогичного периода 2018 года на 4720 младенцев. Более 37,1% рождений в семьях приходится на второго ребенка, 36,9% - на первого, 18,4% - на третьего.

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