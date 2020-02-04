Путин считает, что стандарты безопасности в легкой авиации можно менять

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности заявил, что понимает необходимость изменения стандартов безопасности в легкой авиации, из-за которых тормозится развитие отрасли, однако считает, что делать это нужно очень осторожно.

"Здесь золотая середина нужна. Правило "хватать и не пущать" - это самое худшее, с чем мы можем столкнуться, - заметил Путин. - Безусловно, отрасль нуждается в развитии и нужно соответствующим образом менять нормативную базу. Я согласен. <...> Аккуратно, но делать это нужно. Будем к этому стремиться".

Один из участников встречи рассказал президенту о проекте по созданию в МГУ легкого пилотажного самолета. По его словам, разработчики столкнулись с тем, что для легкого самолета правила такие же, как для огромного лайнера и отрасль не развивается. "Просто когда легкий самолет упадет кому-нибудь на голову, это будет все равно: что большой лайнер упал, что легкий, - иронично заметил президент.

Глава государства отметил, что хорошо знаком с дискуссией о необходимости смягчения требований безопасности к легкой авиации. "Идет спор между теми структурами государственными, которые стараются во что бы то ни стало обеспечить безопасность людей, а с другой стороны, конечно, нужно сделать все, чтобы не было проблем для развития отрасли", - сказал Путин. Он рассказал, что сам старается "эти гайки развинтить". "Но как только я начинаю развинчивать, ко мне сразу слетаются люди, которые занимаются охранением и говорят: "Что вы творите? Завтра у нас кто-нибудь погибнет, что-нибудь упадет!" Президент отметил, что здесь соблюдается четкая дисциплина.

Российский лидер пообещал посодействовать реализации проекта МГУ по созданию легкого пилотажного самолета. "Что касается создания легкого самолета на базе МГУ, наверное, тоже можно подумать. Давайте я с Виктором Антоновичем (Садовничим, ректором МГУ, - прим. ТАСС) поговорю. Если нужна какая-то поддержка, попробуем ее обеспечить", - заключил Путин.