Глава Роспотребнадзора прибыла в Тюмень, где ожидают эвакуированных из Уханя

ТЮМЕНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова прибыла в Тюмень, где ожидают эвакуированных граждан РФ, стран ЕАЭС и Украины из Уханя. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном информационном канале оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

"В Тюмень прибыла главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова. Она провела встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором", - говорится в сообщении.