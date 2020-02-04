В Дагестане пройдет форум по формированию концепции развития Дербента как "умного города"

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Экспертный форум "Дербент - умный город: стратегии и технологии" по формированию концепции развития Дербента как "умного города" пройдет 30-31 марта в Дагестане, сообщила во вторник журналистам пресс-служба городской администрации.

"Мэр Дербента Хизри Абакаров подписал постановление о проведении в древнем городе России - Дербенте - экспертного форума "Дербент - умный город: стратегии и технологии". Форум будет проходить два дня - с 30 по 31 марта. Он объединит представителей власти, бизнеса и общества в целях формирования концепции и видения развития города Дербента как "умного города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в программу мероприятия включены пленарная сессия по цифровой трансформации городского управления, круглый стол "Инвестиционный потенциал города для реализации технологических ГЧП-проектов", научная конференция "Предназначение и реальный возраст крестово-купольного сооружения на территории крепости "Нарын-Кала", а также поездка по достопримечательностям и перспективным районам Дербента.

"Дербент обладает уникальным потенциалом реализации цифровой трансформации всех сфер городского управления в рекордные сроки. Форум призван выступить вспомогательным инструментом по привлечению внимания инвесторов, компаний, специалистов и экспертного сообщества к новому образу города и новой политике властей - Smart City", - отметила пресс-служба.

Организаторами форума являются администрация Дербента и Фонд "Стратегия", который "осуществляет свою деятельность в таких направлениях, как образование, научно-исследовательское сотрудничество с ведущими университетами и лабораториями, взаимодействие с IT-компаниями по изучению лучших мировых управленческих и технологических практик и создание платформ взаимодействия власти, бизнеса и общества".

Древний город России и мира

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек, ежегодно его посещают десятки тысяч туристов. Дербент включен в перечень пилотных 36 "умных городов" России. На сегодня разработан паспорт регионального проекта "Умный город Республики Дагестан - Дербент".