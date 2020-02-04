В Дагестане в третий раз пройдет международный фестиваль гастрономического туризма

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Третий международный фестиваль гастрономического туризма Visit Dagestan 2020 пройдет в Дагестане в апреле. На нем планируется, в том числе, провести индивидуальные и командные соревнования поваров и тематические бизнес-ланчи, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона по итогам совещания по вопросу подготовки и организации фестиваля.

"Третий международный фестиваль гастрономического туризма Visit Dagestan 2020 состоится в Дагестане в апреле. Цель фестиваля - продвижение туристского потенциала республики на общероссийский и международный туристский рынок, развитие и продвижение гастрономического туризма в республике, реализация творческого потенциала профессионалов и любителей в области кулинарии", - говорится в сообщении.

По словам первого зампредседателя правительства региона Анатолия Карибова, этот фестиваль гастрономического туризма "стал узнаваемым событием в регионе и стране". "Проведение фестиваля в преддверии туристского сезона станет хорошим событийным мероприятием для позиционирования Дагестана как региона, привлекательного для туристов", - цитирует его пресс-служба.

Как сообщила начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Муслимат Халимбекова, планируются как индивидуальные, так и командные соревнования поваров, соревнования среди дагестанских команд в номинации "Лучшее заведение общественного питания в Республике Дагестан", тематические бизнес-ланчи.

"В рамках фестиваля состоятся выставка-конкурс изделий национальной кухни дагестанских народов, барбекю-фестиваль с участием звезд кулинарии из зарубежных стран и Дагестана, а также "Фиш батл" и мастер-класс изготовления гостями фестиваля рыбных блюд своих стран", - добавили в пресс-службе. Для гостей республики - участников фестиваля - предусмотрена экскурсионная программа.

Первый гастрофестиваль Visit Dagestan прошел в 2018 году в Махачкале с 24 по 28 марта. Участие в нем приняли гости из более чем 20 стран. Во второй раз гастрофестиваль прошел в 2019 году с 7 по 14 апреля, участие в нем приняли эксперты и профессиональные повара из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья. В программу фестиваля были включены соревнования поваров в нескольких номинациях, соревнования по ресторанному сервису, кондитерскому искусству и выпечке, барбекю-фестиваль в Дербенте.