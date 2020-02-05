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Китайская вирусная пневмония

Власти Якутии выделили 37 млн рублей на профилактику коронавируса на территории региона

Как уточнила министр здравоохранения, в рамках профилактических мероприятий на территории региона из республиканского бюджета семь миллионов рублей выделены на пять тепловизоров и чуть выше 30 млн рублей - на аппараты ИВЛ

ЯКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Дополнительные средства в размере 37 млн рублей выделены правительством Якутии на тепловизоры и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в качестве меры профилактики пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Елена Борисова.

"Выделены дополнительные средства на приобретение тепловизоров, которые установлены не только на территории Якутска, но и на железнодорожных вокзалах, в том числе в аэропортах нашей республики. Средства также предусмотрены на расходные материалы в медицинские организации и на дополнительные восемь аппаратов ИВЛ", - сказала Борисова.

Как уточнила министр здравоохранения, в рамках профилактических мероприятий на территории региона из республиканского бюджета семь миллионов рублей выделены на пять тепловизоров и чуть выше 30 млн рублей - на аппараты ИВЛ и расходные материалы.

Министр добавила, что коревой стационар, открытый на базе республиканского детского противотуберкулезного санатория в Якутске на период неблагополучной эпидемиологической ситуации при вспышке кори (с декабря по январь было зафиксировано более 70 случаев заболевания - прим. ТАСС), на "сегодня служит этапом маршрутизации, третьим этапом при большом поступлении [по] коронавирусу". "Закроем как коревой [стационар], но будем держать под коронавирус", - добавила Борисова.

На территории Якутии на 5 февраля случаи выявления коронавируса не зарегистрированы.

Теги
РоссияЯкутияДальний ВостокКитайская вирусная пневмония
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Китайская вирусная пневмония
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