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Роскомнадзор отозвал иск к владельцам сервиса Mailbox.org

Компания Heinlein Support GmbH сообщила о начале осуществления деятельности в качестве организатора распространения информации
Здание Роскомнадзора Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Здание Роскомнадзора
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор отозвал судебный иск к владельцам сервиса Mailbox.org - компании Heinlein Support GmbH. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В связи с поступлением от компании Heinlein Support GmbH, владеющей почтовым сервисом Mailbox.org, уведомления о начале осуществления деятельности в качестве организатора распространения информации Роскомнадзором заявлен отказ от искового требования об ограничении доступа к информационному ресурсу. Соответствующее заявление удовлетворено Таганским районным судом", - сказано в сообщении.

Роскомнадзор 3 февраля внес германскую компанию Heinlein Support GmbH, владельца почтового сервиса Mailbox.org, в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Это произошло после предоставления всех необходимых данных регулятору. Таким образом, компания согласилась исполнять так называемый пакет Яровой.

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора сообщал ТАСС, что ведомство готовило для суда документы с целью блокировки двух защищенных сервисов по обмену сообщениями - Scryptmail и Mailbox.org. По его словам, "они не предоставили данные, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации".

Издание РБК сообщило, что во втором квартале 2019 года Роскомнадзор по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в ОРИ в Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com. По данным издания, Scryptmail и Mailbox.org на официальных сайтах позиционируют себя как защищенные сервисы, обеспечивающие высокий уровень конфиденциальности и безопасности передаваемых сообщений. По данным Similarweb, в августе у Mailbox.org было 1,1 млн посетителей, аудитория Scryptmail неизвестна. Опрошенные РБК эксперты утверждают, что интерес ФСБ к Scryptmail и Mailbox.org мог быть вызван ложными сообщениями о минировании, которые приходили с почтовых адресов с этими доменными именами.

Федеральный закон № 97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а после того, как вступил в силу 374-ФЗ ("пакет Яровой"), предоставлять спецслужбам содержимое переписок, звонков и всех любых других действий.

Теги
Россия
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Роскомнадзор заблокирует сервис scryptmail.com за неисполнение законодательства
Ранее в ведомстве сообщили о подготовке для суда документов с целью блокировки ресурса Mailbox.org
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