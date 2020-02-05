Житель Вологодской области повторно оштрафован за оскорбление президента РФ

ВОЛОГДА, 5 февраля. /ТАСС/. Верховажский районный суд Вологодской области признал виновным местного жителя Юрия Шадрина за пост в соцсети, оскорбляющий президента РФ. Шадрин оштрафован на 50 тыс. рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В июне прошлого года Шадрин был оштрафован на 30 тыс. рублей за аналогичное деяние и не смог обжаловать решение суда.

"Верховажский районный суд 5 февраля признал Юрия Шадрина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ. Суд установил, что 12 ноября 2019 года Шадрин в социальной сети "ВКонтакте" на находящейся в его пользовании странице повторно разместил в публичном доступе информацию о президенте Российской Федерации В. В. Путине, выраженную в неприличной форме, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на судебном заседании Шадрин вину не признал, указав, что высказал слова в адрес Путина не как президента, а как физического лица. Суд признал Шадрина виновным и назначил ему штраф 50 тыс. рублей.