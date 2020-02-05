Депутаты Петербурга хотят отменить штрафы за остекленные балконы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на собрании в среду поддержали в первом чтении проект закона об отмене штрафов для владельцев квартир, которые застеклили свои балконы до 11 января 2020 года. Авторы инициативы намерены защитить людей от получения штрафов "задним числом", передает корреспондент ТАСС.

"Застекленные балконы и лоджии - это уже давно не предмет роскоши, а простая жизненная необходимость. Чтобы избежать несправедливости, мы должны не допустить обратного действия закона. Никаких штрафов "задним числом" за попадание в "стеклянную ловушку" быть не должно", - сказал один из авторов документа депутат Денис Четырбок.

Депутаты предложили внести изменения в статью 18 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", которая претерпела изменения в декабре 2019 года. Поправки вступили в силу 11 января 2020 года. Документ предполагает, что самовольно изменение фасада здания "в нарушение правил благоустройства территории Санкт-Петербурга" может наказываться штрафом для физических лиц в размере от 1 до 5 тыс. рублей. Нарушением также считается остекление балконов.

Как ранее пояснял на заседании комиссии спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, изначально эти нормы вводились, чтобы защитить архитектурный облик города, прежде всего, его историческую часть. Но обращения людей и мониторинг, который провели депутаты, показали, что "под удар могут попасть и владельцы обыкновенных квартир в спальных районах". Макаров добавил, что в таком северном городе, как Петербург, большую часть года использовать открытый балкон или лоджию сложно, поэтому "наказывать нынешних владельцев такого жилья сегодня несправедливо и неправильно".