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Предложения по изменениям в Конституции

Общественники Хабаровского края предложили повысить возраст молодежи до 44 лет

Председатель Общественной палаты региона Андрей Белоглазов отметил, что Всемирная организация здравоохранения определила возраст молодежи с 18 до 44 лет

ХАБАРОВСК, 5 февраля. /ТАСС/. Общественники Хабаровского края в ходе обсуждения поправки к Конституции РФ предложили повысить возраст молодежи до 44 лет. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной палаты региона Андрей Белоглазов.

"Предложение прозвучало от молодежного крыла Общественной палаты Хабаровского края. <…> В нашей стране поменялся пенсионный возраст, а возраст молодежи не поменялся - как был 35, так и остался. <...> У нас появляется целое поколение, которое не может воспользоваться ни льготной "дальневосточной ипотекой", ни другими преференциями и льготами. Люди поднимают этот вопрос", - сказал Белоглазов.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения определила возраст молодежи с 18 до 44 лет. Общественники предлагают поднять возраст молодежи в соответствии с этой планкой.

Для молодых семей на Дальнем Востоке введен ряд льгот, в частности, с декабря начала действовать ипотека под 2%. Этой льготой могут воспользоваться молодые семьи, при этом и муж, и жена не должны быть старше 35 лет.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний ВостокПредложения по изменениям в Конституции
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