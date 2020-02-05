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ФССП увеличила на четверть взыскание штрафов за превышение скорости и нарушения ПДД

Как сообщили в службе, сумма взысканных штрафов в 2019 году составила 14,5 млрд рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Приставы взыскали на четверть больше штрафов за превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения по постановлениям ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, отвечая на запрос ТАСС, сумма взысканных штрафов составила 14,5 млрд рублей.

"В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями по взысканию административных штрафов в области дорожного движения, в 2019 году в бюджет взыскано 14,5 млрд рублей", - сообщили в ФССП.

В 2018 году приставы взыскали 11,6 млрд рублей за нарушения ПДД.

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