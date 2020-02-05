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Китайская вирусная пневмония

Росгвардия усилила санитарные меры для сотрудников, охраняющих карантинный центр в Тюмени

В ведомстве отметили, что они обеспечены необходимыми средствами личной защиты, с ними проведен инструктаж

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Росгвардия усилила санитарные меры для сотрудников ведомства, которые обеспечивают безопасность граждан России и ряда других государств, эвакуированных из Китая в Тюменскую область. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

"Для личного состава, выполняющего поставленные задачи, организован комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля. Отработан алгоритм действий медицинского персонала войск национальной гвардии. Все сотрудники ведомства, привлекаемые к ограничительным мероприятиям, обеспечены необходимыми средствами личной защиты, с ними проведен инструктаж", - говорится в сообщении.

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В регионе работает группа высококвалифицированных специалистов департамента медицинского обеспечения и центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Росгвардии. "Организовано тесное взаимодействие с аппаратом губернатора, правительством области и коллегами из правоохранительных органов, ведется мониторинг эпидемиологической обстановки. Создан запас имущества, средств индивидуальной медицинской защиты, необходимых лекарств и дезинфекционных препаратов", - отметили в ведомстве.

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России завершили в среду эвакуацию россиян из китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки пневмонии, которая вызвана вирусом 2019-nCoV. Эвакуация проводилась по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Два специально оборудованных военно-транспортных самолета доставили из Уханя в Тюменскую область в общей сложности 144 человека, в том числе 128 россиян и 16 иностранцев (граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины). В полете их сопровождали врачи, вирусологи и специалисты Роспотребнадзора. Заболевших среди эвакуированных не выявлено, состояние всех пассажиров удовлетворительное.

Все прибывшие будут помещены в карантин сроком на 14 дней. Для этого был подготовлен лечебно-реабилитационный центр, расположенный в 30 км от Тюмени. Там установлено дополнительное ограждение, системы видеонаблюдения, модернизирована канализация и система утилизации отходов. Охрану центра обеспечивают сотрудники Росгвардии. Эти меры, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, позволяют исключить возможность распространения коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияТюменская областьКитайская вирусная пневмония
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Китайская вирусная пневмония
Наблюдение за эвакуированными из КНР в Тюмень будут вести около 60 специалистов
Персонал будет жить в специальной зоне, предназначенной для сотрудников и пациентов
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