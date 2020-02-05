Сочи отправит в Чэнду медицинские маски в качестве гуманитарной помощи

СОЧИ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Сочи на следующей неделе в качестве гуманитарной помощи отправят в китайский город Чэнду медицинские маски после обращения властей города на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом в интервью ТАСС рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Сочи и Чэнду являются партнерами, взаимодействуют в организации и проведении общественных, культурных, туристических, спортивных мероприятий. Также города оказывают содействие организациям здравоохранения, науки, образования. И представители Чэнду к нам обратились с просьбой помочь в поиске партнеров по поставкам масок. Уже тысячу медицинских масок мы закупили, планируем, что в понедельник мы отправим их в качестве гуманитарного груза", - сказал Копайгородский.

Он пояснил, что в адрес администрации пришло обращение от канцелярии иностранных дел правительства города Чэнду, в котором говорилось, что в городе существует необходимость поставок медицинских масок из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Власти китайского города просили власти российского города-партнера рекомендовать российские компании, которые готовы были бы поставить медицинские изделия.

Сочи и Чэнду несколько лет развивают сотрудничество в различных сферах, в том числе в туристической и культурной сферах. Так, по данным администрации города-курорта, в 2020 году Сочи готовит визит творческого коллектива города для участия в международном музыкальном фестивале молодежи в Чэнду, который состоится с 29 июля по 4 августа.