Наблюдение за эвакуированными из КНР в Тюмень будут вести около 60 специалистов

В Тюмень 5 февраля были доставлены 147 человек из зоны карантина, их разместят в центре "Градостроитель".

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Наблюдение за эвакуированными из китайского Уханя в Тюмень гражданами России, стран ЕАЭС и СНГ будут вести около 60 сотрудников лечебно-реабилитационного центра. Они будут 14 дней находиться вместе с прибывшими, сообщил в среду ТАСС главврач центра "Градостроитель" Владимир Семенов.

"Будут работать порядка 60 человек. Не исключены варианты замены в силу разных причин. <…> Персонал живет в "Градостроителе", созданы бытовые условия и отдельный столовый зал. Для них организовано питание, созданы нормальные условия для сна и отдыха", - отметил Семенов.

По его словам, персонал будет жить в специальной зоне, предназначенной для сотрудников и пациентов. "Персонал, входя в контакт с гостями, будет экипирован по всем нормам санитарно-эпидемиологического надзора. За пределами этой зоны снимаются костюмы, маски, перчатки и все, что положено, потом надевается своя рабочая одежда, и персонал живет обычной жизнью, готовится к смене", - отметил главврач.

Семенов уточнил, что у учреждения есть своя артезианская скважина, канализационная система, которая обрабатывается согласно требованиям и графику. Вода перед вывозом с территории центра обеззараживается, поэтому потенциальный риск распространения вируса исключен.

Лечебно-реабилитационный центр находится в 28 километрах от Тюмени, расположен в лесу. Он обеспечен автономной инфраструктурой. Эвакуированным детям раздадут игрушки, пластилин, карандаши, фломастеры, развивающие игры, взрослым - шахматы и шашки, книги. Также людям предоставят 200 сим-карт и обеспечат доступ к Wi-Fi.

О коронавирусе

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, погибли 492 жителя, выздоровели 896.