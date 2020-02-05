В здании МИД РФ открылась выставка о российских дипломатах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. МИД РФ в среду открыл выставку, посвященную выдающимся российским дипломатам XVIII-XIX веков. Экспозиция, представленная в высотном здании министерства на Смоленской площади, приурочена ко Дню дипломатического работника (отмечается 10 февраля), передает корреспондент ТАСС.

Выставка пройдет неделю, с ее материалами смогут ознакомиться сотрудники дипведомства.

"Историко-документальный департамент подготовил традиционную выставку ко Дню дипломатического работника, посвященную в этом году нашим великим предшественникам, тем, кто закладывал основы российской внешней политики и дипломатии. Мы говорим о том, что министерство иностранных дел глубоко традиционно в том, что касается защиты геополитических интересов нашей страны, отстаиванию их на международной арене, - сказала глава департамента Надежда Баринова. - И сегодня мы рассказываем о наших замечательных предшественниках, не только заложивших основы, но и практически осуществлявших защиту национальных интересов страны".

Баринова подчеркнула, что достижения дипломатов, ставших героями выставки, формировали величие российской истории.

Материалы выставки посвящены работе министров иностранных дел Адама Чарторыйского (1770-1861), Николая Гирса (1820-1895), Михаила Муравьева (1845-1900), дипломатов Никиты Панина (1770-1837), Григория Строганова (1770-1857), а также выдающегося дипломата и писателя Александра Грибоедова (1795-1829) и юриста-международника Федора Мартенса (1845-1909). Посетители могут ознакомиться с личными документами дипломатов, такими как прошения о приеме на службу, наградными документами, международными договорами, заключенным при их непосредственном участии. Представлены материалы о конференциях, которые были организованы героями выставки, и их инициативы по разрешению различных международных проблем.