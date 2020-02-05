В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи пиротехники несовершеннолетним

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Депутат фракции КПРФ Олег Лебедев внес в Госдуму законопроект, запрещающий продажу пиротехнических изделий несовершеннолетним. Текст документа в среду размещен в электронной базе нижней палаты.

"Принимая во внимание степень общественной опасности несоблюдения требований безопасности (предписаний инструкции) при использовании пиротехнических изделий бытового назначения, законопроектом предложено установить запрет на продажу несовершеннолетним и использование ими таких изделий", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициативой также устанавливается запрет на использование пиротехники на территориях населенных пунктов, в зданиях, лесах, на особо охраняемых природных территориях и территориях особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений. Исключение предполагается сделать для "специально отведенных мест на открытом воздухе, определенных решением органов местного самоуправления".

При этом документ дает право органам власти субъектов РФ вводить дополнительные ограничения на использование пиротехнических изделий, в том числе по времени их применения.

Автор инициативы ссылается на данные МЧС России и СМИ, согласно которым за время новогодних праздников в стране от взрыва петард погибло как минимум два человека. "Десятки людей (большинство из которых дети) получили серьезные травмы, приведшие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Произошло более десяти пожаров, вызванных неосторожным обращением с пиротехническими изделиями, - отмечает Лебедев. - Кроме того, использование пиротехнических изделий сопровождается акустическим излучением, нарушающим спокойствие жителей населенных пунктов, домашних животных... [приводит] к нарушению биологических циклов диких, в том числе городских, животных".

В январе глава думских единороссов Сергей Неверов предложил ужесточить правила реализации петард и фейерверков. В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержали необходимость установления законодательного запрета на продажу фейерверков и петард несовершеннолетним и усиления мер контроля за качеством такой продукции.