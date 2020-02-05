Голикова: два чартерных рейса между Россией и Китаем запланированы на среду

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Чартерное сообщение между Россией и Китаем будет сокращено в среду до двух рейсов, сообщила вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

"Сокращаем количество чартерных рейсов. Сегодня их будет выполнено только два, а с 14 февраля для обеспечения безопасности внутри страны мы планируем прекратить чартерные рейсы. Все заранее предупреждены", - заявила она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванного вирусом 2019-nCoV респираторного заболевания. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20 тыс. человек, более 490 умерли.