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Китайская вирусная пневмония

Голикова: два чартерных рейса между Россией и Китаем запланированы на среду

Вице-премьер также сообщила, что с 14 февраля для обеспечения безопасности внутри страны планируют прекратить чартерные рейсы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Чартерное сообщение между Россией и Китаем будет сокращено в среду до двух рейсов, сообщила вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

"Сокращаем количество чартерных рейсов. Сегодня их будет выполнено только два, а с 14 февраля для обеспечения безопасности внутри страны мы планируем прекратить чартерные рейсы. Все заранее предупреждены", - заявила она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванного вирусом 2019-nCoV респираторного заболевания. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20 тыс. человек, более 490 умерли.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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